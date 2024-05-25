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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240525/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-69-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1089190105.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ69 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ69 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 24 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 69 مقذوفا من عيارات... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T03:51+0000
2024-05-25T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، على "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت الممثلية 24 واقعة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. 8 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-بعيدتان-جدا-عن-الخطوات-العملية-للحوار-بشأن-السلام-1089189375.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ69 مقذوفا خلال 24 ساعة

03:51 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 04:31 GMT 25.05.2024)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 24 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 69 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، على "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت الممثلية 24 واقعة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. 8 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 69 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 4 مدنيين.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: روسيا وأوكرانيا "بعيدتان جدا" عن الخطوات العملية للحوار بشأن السلام
01:45 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:43 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
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