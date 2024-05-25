https://sarabic.ae/20240525/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ-69-مقذوفا-خلال-24-ساعة-1089190105.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ69 مقذوفا خلال 24 ساعة
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ69 مقذوفا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 24 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 69 مقذوفا من عيارات... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T03:51+0000
2024-05-25T03:51+0000
2024-05-25T04:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، على "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت الممثلية 24 واقعة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.. 8 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240525/الخارجية-الروسية-روسيا-وأوكرانيا-بعيدتان-جدا-عن-الخطوات-العملية-للحوار-بشأن-السلام-1089189375.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية بـ69 مقذوفا خلال 24 ساعة
03:51 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 04:31 GMT 25.05.2024)
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، قصفت أراضي الجمهورية 24 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 69 مقذوفا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، على "تلغرام": "خلال الـ24 الساعة الماضية، سجلت الممثلية 24 واقعة قصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
. 8 على محور دونيتسك و16 على محور غورلوفكا".
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، أطلقت ما مجموعه 69 مقذوفا مختلفة العيارات، وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة 4 مدنيين.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.