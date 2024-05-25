https://sarabic.ae/20240525/الكرملين-ليس-هناك-حاجة-للتعبئة-العسكرية-ويجري-تجنيد-متطوعين-متعاقدين-بشكل-نشط-في-روسيا-1089193247.html

الكرملين: ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية ويجري تجنيد متطوعين متعاقدين بشكل نشط في روسيا

الكرملين: ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية ويجري تجنيد متطوعين متعاقدين بشكل نشط في روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في مناسبات عدة، أنه ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية في... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T07:38+0000

2024-05-25T07:38+0000

2024-05-25T08:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الكرملين

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وجاءت تصريحات بيسكوف، ردا على تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي زعمت بأن "روسيا قد تضطر إلى اللجوء إلى التعبئة بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل"، قائلا إنه "من غير المرجح أن تفهم "فاينانشيال تايمز" الصورة الحقيقية ولا يسعنا إلا أن نقول إننا نجند ونستمر في تجنيد جنود متعاقدين متطوعين، وهذا يحدث على أساس يومي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 ألف شخص التحقوا بالقوات المسلحة الروسية، منذ مطلع عام 2024، وذلك بموجب عقود رسمية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن نحو 1700 شخص يأتون يوميا إلى مراكز التجنيد، في جميع أنحاء البلاد، للتعاقد بهدف الخدمة في القوات المسلحة الروسية، موضحةً أنه خلال الأيام العشرة الماضية، وقّع نحو 16 ألف مواطن عقودًا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة.وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، قد أكد في وقت سابق، أن جميع خطط تجنيد الجيش والبحرية لعام 2023، قد تم تنفيذها بالكامل، مشيرًا إلى أن عدد المجندين خلال العام الماضي، تجاوز مليون شخص.وقبل ذلك، صرح شويغو بأنه يخطط، حتى نهاية عام 2024، لتشكيل جيشين في القوات المسلحة الروسية و30 تشكيلا عسكريا، بما في ذلك 14 فرقة و16 لواء.

https://sarabic.ae/20240403/وزارة-الدفاع-الروسية-100-ألف-متعاقد-التحقوا-بالقوات-المسلحة-منذ-بداية-عام-1087636854.html

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روسيا, الكرملين