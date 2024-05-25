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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240525/الكرملين-ليس-هناك-حاجة-للتعبئة-العسكرية-ويجري-تجنيد-متطوعين-متعاقدين-بشكل-نشط-في-روسيا-1089193247.html
الكرملين: ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية ويجري تجنيد متطوعين متعاقدين بشكل نشط في روسيا
الكرملين: ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية ويجري تجنيد متطوعين متعاقدين بشكل نشط في روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في مناسبات عدة، أنه ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية في... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T07:38+0000
2024-05-25T08:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الكرملين
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وجاءت تصريحات بيسكوف، ردا على تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي زعمت بأن "روسيا قد تضطر إلى اللجوء إلى التعبئة بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل"، قائلا إنه "من غير المرجح أن تفهم "فاينانشيال تايمز" الصورة الحقيقية ولا يسعنا إلا أن نقول إننا نجند ونستمر في تجنيد جنود متعاقدين متطوعين، وهذا يحدث على أساس يومي".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 ألف شخص التحقوا بالقوات المسلحة الروسية، منذ مطلع عام 2024، وذلك بموجب عقود رسمية.وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن نحو 1700 شخص يأتون يوميا إلى مراكز التجنيد، في جميع أنحاء البلاد، للتعاقد بهدف الخدمة في القوات المسلحة الروسية، موضحةً أنه خلال الأيام العشرة الماضية، وقّع نحو 16 ألف مواطن عقودًا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة.وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، قد أكد في وقت سابق، أن جميع خطط تجنيد الجيش والبحرية لعام 2023، قد تم تنفيذها بالكامل، مشيرًا إلى أن عدد المجندين خلال العام الماضي، تجاوز مليون شخص.وقبل ذلك، صرح شويغو بأنه يخطط، حتى نهاية عام 2024، لتشكيل جيشين في القوات المسلحة الروسية و30 تشكيلا عسكريا، بما في ذلك 14 فرقة و16 لواء.
https://sarabic.ae/20240403/وزارة-الدفاع-الروسية-100-ألف-متعاقد-التحقوا-بالقوات-المسلحة-منذ-بداية-عام-1087636854.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين: ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية ويجري تجنيد متطوعين متعاقدين بشكل نشط في روسيا

07:38 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 08:11 GMT 25.05.2024)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورالبرد القارص في موسكو، روسيا
البرد القارص في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكد في مناسبات عدة، أنه ليس هناك حاجة للتعبئة العسكرية في البلاد.
وجاءت تصريحات بيسكوف، ردا على تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز"، التي زعمت بأن "روسيا قد تضطر إلى اللجوء إلى التعبئة بحلول نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل"، قائلا إنه "من غير المرجح أن تفهم "فاينانشيال تايمز" الصورة الحقيقية ولا يسعنا إلا أن نقول إننا نجند ونستمر في تجنيد جنود متعاقدين متطوعين، وهذا يحدث على أساس يومي".

كما أضاف بيسكوف، بالقول: "لقد قال الرئيس أكثر من مرة إنه بحسب نظرة الجيش، لا يوجد هناك حاجة للتعبئة العسكرية".

جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية: 100 ألف متعاقد التحقوا بالقوات المسلحة منذ بداية العام
3 أبريل, 07:55 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 ألف شخص التحقوا بالقوات المسلحة الروسية، منذ مطلع عام 2024، وذلك بموجب عقود رسمية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن نحو 1700 شخص يأتون يوميا إلى مراكز التجنيد، في جميع أنحاء البلاد، للتعاقد بهدف الخدمة في القوات المسلحة الروسية، موضحةً أنه خلال الأيام العشرة الماضية، وقّع نحو 16 ألف مواطن عقودًا للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة.
وكان وزير الدفاع الروسي السابق، سيرغي شويغو، قد أكد في وقت سابق، أن جميع خطط تجنيد الجيش والبحرية لعام 2023، قد تم تنفيذها بالكامل، مشيرًا إلى أن عدد المجندين خلال العام الماضي، تجاوز مليون شخص.
وقبل ذلك، صرح شويغو بأنه يخطط، حتى نهاية عام 2024، لتشكيل جيشين في القوات المسلحة الروسية و30 تشكيلا عسكريا، بما في ذلك 14 فرقة و16 لواء.
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