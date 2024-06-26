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لافروف يتحدث في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في موسكو
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لافروف يتحدث في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في موسكو
لافروف يتحدث في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في موسكو
سبوتنيك عربي
يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في العاصمة الروسية موسكو، بحضور عدد كبير من الشخصيات الفاعلة. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T07:20+0000
2024-06-26T08:11+0000
روسيا
سيرغي لافروف
العالم
سياسة
سياسة خارجية
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وأكد لافروف أن مسار واشنطن للحفاظ على الهيمنة في العالم محكوم عليه بالفشل، على الرغم من أنه من المرجح أن تظل الولايات المتحدة أحد المراكز العالمية.وأشار لافروف خلال كلمته، في منتدى "قراءات بريماكوف"، إلى أن النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بشكل أعمى بالاستثناء الأمريكي الوهمي. وأضاف لافروف أن:ونوه لافروف إلى أن روسيا الاتحادية مهتمة بضمان ألا تأتي التهديدات من الغرب، وقال: "نحن مهتمون بشيء واحد فقط، وهو أن التهديدات لأمننا لا تأتي من جهة الغرب".
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روسيا, سيرغي لافروف, العالم, سياسة, سياسة خارجية
روسيا, سيرغي لافروف, العالم, سياسة, سياسة خارجية

لافروف يتحدث في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في موسكو

07:20 GMT 26.06.2024 (تم التحديث: 08:11 GMT 26.06.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
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يشارك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في العاصمة الروسية موسكو، بحضور عدد كبير من الشخصيات الفاعلة.
وأكد لافروف أن مسار واشنطن للحفاظ على الهيمنة في العالم محكوم عليه بالفشل، على الرغم من أنه من المرجح أن تظل الولايات المتحدة أحد المراكز العالمية.
وأشار لافروف خلال كلمته، في منتدى "قراءات بريماكوف"، إلى أن النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بشكل أعمى بالاستثناء الأمريكي الوهمي. وأضاف لافروف أن:

"ليس هناك شك في أن هذا المسار للحفاظ على الهيمنة بأي ثمن محكوم عليه بالفشل، وحتى لو ظلت الولايات المتحدة في المستقبل المنظور أحد مراكز العالم، وهذا على الأرجح هو الحال، فإن هذا لا يعني على الإطلاق. أن هذا سيحدث في إطار الحفاظ على نظام عالمي يتمحور حول أمريكا".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
ونوه لافروف إلى أن روسيا الاتحادية مهتمة بضمان ألا تأتي التهديدات من الغرب، وقال: "نحن مهتمون بشيء واحد فقط، وهو أن التهديدات لأمننا لا تأتي من جهة الغرب".
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