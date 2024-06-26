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القوات الروسية تتقدم على محاور عدة وتهزم عددا من الألوية الأوكرانية
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09:31 GMT
29 د
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البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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29 د
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محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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https://sarabic.ae/20240626/لافروف-يحذر-من-مخاطر-توسع-رقعة-العنف-إلى-لبنان-بسبب-التصرفات-الإسرائيلية--1090188014.html
لافروف يحذر من مخاطر توسع رقعة العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية
لافروف يحذر من مخاطر توسع رقعة العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك خطر انتشار العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية، معربا عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T10:18+0000
2024-06-26T10:18+0000
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وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في منتدى "قراءات بريماكوف": "الآن هناك خطر انتشار العنف إلى لبنان، وهذا ما أعلنته القيادة الإسرائيلية بالفعل، وقد تم طرح بعض المطالب. آمل حقاً أن يدرك المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء إسرائيل الرئيسيون، مدى الضرر لهذا النوع من التوجه".وأضاف لافروف: "من خلال هذا الوضع الصعب للغاية، لا توجد رؤيا كيف يجب عليهم في نهاية المطاف الجلوس على طاولة المفاوضات والنظر إلى الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة الفلسطينية، والنظر إلى من ارتكب الانتهاكات على مدى العقود الماضية، والوضع على الأرض. هذه عملية صعبة للغاية ". وتابع لافروف:وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد، يسرائيل كاتس، بتدمير حزب الله وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية.بدوره، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو/حزيران، إن "حزب الله" قد يهاجم شمال إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.حلف "الناتو" يوافق على تعيين مارك روته أمينا عاما جديدا بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون
https://sarabic.ae/20240626/لافروف-يتحدث-في-المنتدى-الدولي-قراءات-بريماكوف-في-موسكو-1090183748.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله

لافروف يحذر من مخاطر توسع رقعة العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية

10:18 GMT 26.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك خطر انتشار العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية، معربا عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي مخاطر مثل هذه الأساليب.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في منتدى "قراءات بريماكوف": "الآن هناك خطر انتشار العنف إلى لبنان، وهذا ما أعلنته القيادة الإسرائيلية بالفعل، وقد تم طرح بعض المطالب. آمل حقاً أن يدرك المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء إسرائيل الرئيسيون، مدى الضرر لهذا النوع من التوجه".
وأضاف لافروف: "من خلال هذا الوضع الصعب للغاية، لا توجد رؤيا كيف يجب عليهم في نهاية المطاف الجلوس على طاولة المفاوضات والنظر إلى الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة الفلسطينية، والنظر إلى من ارتكب الانتهاكات على مدى العقود الماضية، والوضع على الأرض. هذه عملية صعبة للغاية ". وتابع لافروف:

"بدون نوايا حسنة لدى جميع الأطراف، وفي المقام الأول بالطبع، الإسرائيليون والفلسطينيون، وحسن نية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع أعضائه الدائمين، لا يمكننا أن نفعل ذلك، وسنواصل السعي لتحقيق العدالة، وفي المقام الأول وقف الأعمال العدائية".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة سبوتنيك، وكومسومولسكايا برافدا ووغافاريت موسكفا. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
لافروف خلال منتدى "قراءات بريماكوف": مسار واشنطن للحفاظ على الهيمنة في العالم محكوم بالفشل
07:20 GMT
وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد، يسرائيل كاتس، بتدمير حزب الله وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
لمواجهة نقص الجنود... الجيش الإسرائيلي ينشئ وحدة جديدة من مقاتلين بلغوا سن الإعفاء
09:55 GMT
بدوره، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو/حزيران، إن "حزب الله" قد يهاجم شمال إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.
وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.
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