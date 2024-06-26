https://sarabic.ae/20240626/لافروف-يحذر-من-مخاطر-توسع-رقعة-العنف-إلى-لبنان-بسبب-التصرفات-الإسرائيلية--1090188014.html

لافروف يحذر من مخاطر توسع رقعة العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية

لافروف يحذر من مخاطر توسع رقعة العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن هناك خطر انتشار العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية، معربا عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T10:18+0000

2024-06-26T10:18+0000

2024-06-26T10:18+0000

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وقال لافروف خلال كلمة ألقاها في منتدى "قراءات بريماكوف": "الآن هناك خطر انتشار العنف إلى لبنان، وهذا ما أعلنته القيادة الإسرائيلية بالفعل، وقد تم طرح بعض المطالب. آمل حقاً أن يدرك المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء إسرائيل الرئيسيون، مدى الضرر لهذا النوع من التوجه".وأضاف لافروف: "من خلال هذا الوضع الصعب للغاية، لا توجد رؤيا كيف يجب عليهم في نهاية المطاف الجلوس على طاولة المفاوضات والنظر إلى الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة الفلسطينية، والنظر إلى من ارتكب الانتهاكات على مدى العقود الماضية، والوضع على الأرض. هذه عملية صعبة للغاية ". وتابع لافروف:وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي، في 18 يونيو/ حزيران الجاري، موافقته على خطط قتالية لشن هجوم على لبنان. وبعد ذلك، هدد وزير خارجية البلاد، يسرائيل كاتس، بتدمير حزب الله وإلحاق أضرار جسيمة بلبنان في حالة نشوب حرب واسعة النطاق، مضيفا أن إسرائيل تقترب من لحظة اتخاذ قرار سيغير القواعد على الجبهة الشمالية.بدوره، قال الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصر الله، في 19 يونيو/حزيران، إن "حزب الله" قد يهاجم شمال إسرائيل إذا اشتدت المواجهة.وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين أول 2023. ويطلق الجيش الإسرائيلي ومقاتلو "حزب الله" اللبناني النار يوميا على بعضهم البعض في المناطق الواقعة على طول الحدود. وبحسب وزارة الخارجية اللبنانية، فقد اضطر نحو 100 ألف شخص إلى ترك منازلهم في جنوب لبنان بسبب القصف الإسرائيلي. وأفاد الجانب الإسرائيلي أن نحو 80 ألفاً من سكان شمال إسرائيل وجدوا أنفسهم في وضع مماثل.حلف "الناتو" يوافق على تعيين مارك روته أمينا عاما جديدا بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون

https://sarabic.ae/20240626/لافروف-يتحدث-في-المنتدى-الدولي-قراءات-بريماكوف-في-موسكو-1090183748.html

https://sarabic.ae/20240626/لمواجهة-نقص-الجنود-الجيش-الإسرائيلي-ينشئ-وحدة-جديدة-من-مقاتلين-بلغوا-سن-الإعفاء-1090187852.html

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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله