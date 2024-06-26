بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون

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لافروف يتحدث في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في موسكو
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
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البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
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60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
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18:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون
بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون
سبوتنيك عربي
أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقية نشرها الكرملين، إلى أن روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون في السياسة الداخلية وعلى الساحة الدولية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T08:07+0000
2024-06-26T08:07+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
سياسة
سياسة خارجية
سانت بطرسبورغ
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ورحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشاركين والمنظمين والضيوف في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورغ، وجاء في البرقية التي نشرها الكرملين:"أرحب بكم في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورغ، بفضل جدول الأعمال الغني والتكوين التمثيلي للمشاركين، أصبحت اجتماعاتكم حدثًا عامًا مهمًا، ومن خلال المناقشات الهادفة، يتبادل علماء القانون والخبراء والمحامون الممارسون المعروفون الخبرات، ويناقشون الابتكارات والمبادرات التشريعية، ويوسعون الاتصالات المهنية. إن روسيا تدافع دائمًا عن مبدأ سيادة القانون على الصعيد المحلي وعلى الساحة الدولية".وجاء في البرقية أن الرئيس بوتين مقتنع بأنه في الظروف الحديثة، من المقبول عمومًا أن تظل القواعد القانونية قوية الأساس، ويجب أن يُبنى عليها العمل على تعزيز الاستقرار على هذا الكوكب، وحماية سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحقوق الإنسان والحريات المدنية. وشدد بوتين على أن:وأكد بوتين أن مجموعة بريكس تسعى جاهدة إلى تطوير تنظيم قانوني فعال، وأن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذا المجال مع الدول الأخرى. وجاء في البرقية: "هذا العام، تترأس روسيا مجموعة البريكس، جنبا إلى جنب مع شركائنا، ونحن نسعى جاهدين لتطوير تنظيم قانوني فعال يمكن أن يعزز الأمن الغذائي والطاقة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة والمناخ، وإنشاء قواعد عادلة للعالم، والتعاون التجاري والتكنولوجي". وأضاف الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذه المجالات مع دول أخرى، وفي المقام الأول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.وقال بوتين في الختام: "أنا واثق من أن المقترحات والتوصيات والأفكار التي عبر عنها المشاركون في المنتدى ستكون مطلوبة في الممارسة العملية".وتأسس منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، في عام 2011. ووفقا لمرسوم رئيس روسيا الاتحادية، في 15 فبراير/شباط 2022، رقم 55، تتم سنويا إقامة المنتدى من قبل وزارة العدل في روسيا ومؤسسة "روس كونغرس". على مر السنين، أصبح المنتدى أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والسياسية، وريادة الأعمال، وإنفاذ القانون حول قضايا حماية حقوق ومصالح المواطنين، والأعمال التجارية، وتحسين ممارسة إنفاذ القانون، وتعزيز المبادرات التشريعية من أجل تطوير ثقافة قانونية.الجيش الكوري الجنوبي يرجح أن الصاروخ الذي أطلقته الجارة الشمالية يفوق سرعة الصوتالمستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, سياسة, سياسة خارجية, سانت بطرسبورغ
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, سياسة, سياسة خارجية, سانت بطرسبورغ

بوتين: روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون

08:07 GMT 26.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
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أشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في برقية نشرها الكرملين، إلى أن روسيا تدافع عن مبدأ سيادة القانون في السياسة الداخلية وعلى الساحة الدولية.
ورحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمشاركين والمنظمين والضيوف في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورغ، وجاء في البرقية التي نشرها الكرملين:
"أرحب بكم في المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر في سانت بطرسبورغ، بفضل جدول الأعمال الغني والتكوين التمثيلي للمشاركين، أصبحت اجتماعاتكم حدثًا عامًا مهمًا، ومن خلال المناقشات الهادفة، يتبادل علماء القانون والخبراء والمحامون الممارسون المعروفون الخبرات، ويناقشون الابتكارات والمبادرات التشريعية، ويوسعون الاتصالات المهنية. إن روسيا تدافع دائمًا عن مبدأ سيادة القانون على الصعيد المحلي وعلى الساحة الدولية".
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وجاء في البرقية أن الرئيس بوتين مقتنع بأنه في الظروف الحديثة، من المقبول عمومًا أن تظل القواعد القانونية قوية الأساس، ويجب أن يُبنى عليها العمل على تعزيز الاستقرار على هذا الكوكب، وحماية سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، وحقوق الإنسان والحريات المدنية. وشدد بوتين على أن:

"الدور الرئيسي للقانون لا يمكن إنكاره في حل المشاكل العالمية والإقليمية، وتطوير العلاقات الاقتصادية والإنسانية، وبالطبع في مكافحة التهديدات المشتركة".

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن مجموعة بريكس تسعى جاهدة إلى تطوير تنظيم قانوني فعال، وأن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذا المجال مع الدول الأخرى. وجاء في البرقية: "هذا العام، تترأس روسيا مجموعة البريكس، جنبا إلى جنب مع شركائنا، ونحن نسعى جاهدين لتطوير تنظيم قانوني فعال يمكن أن يعزز الأمن الغذائي والطاقة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة والمناخ، وإنشاء قواعد عادلة للعالم، والتعاون التجاري والتكنولوجي".
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وأضاف الرئيس الروسي، أن روسيا مستعدة لتعميق التعاون في هذه المجالات مع دول أخرى، وفي المقام الأول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وقال بوتين في الختام: "أنا واثق من أن المقترحات والتوصيات والأفكار التي عبر عنها المشاركون في المنتدى ستكون مطلوبة في الممارسة العملية".
وتأسس منتدى سانت بطرسبورغ القانوني الدولي، في عام 2011. ووفقا لمرسوم رئيس روسيا الاتحادية، في 15 فبراير/شباط 2022، رقم 55، تتم سنويا إقامة المنتدى من قبل وزارة العدل في روسيا ومؤسسة "روس كونغرس".
على مر السنين، أصبح المنتدى أكبر منصة للحوار بين ممثلي المجتمعات القانونية والسياسية، وريادة الأعمال، وإنفاذ القانون حول قضايا حماية حقوق ومصالح المواطنين، والأعمال التجارية، وتحسين ممارسة إنفاذ القانون، وتعزيز المبادرات التشريعية من أجل تطوير ثقافة قانونية.
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