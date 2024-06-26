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لافروف يتحدث في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في موسكو
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الجيش الكوري الجنوبي يرجح أن الصاروخ الذي أطلقته الجارة الشمالية يفوق سرعة الصوت
الجيش الكوري الجنوبي يرجح أن الصاروخ الذي أطلقته الجارة الشمالية يفوق سرعة الصوت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، لكنه انفجر في الهواء". 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T06:57+0000
2024-06-26T06:57+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الجنوبية
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وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الصاروخ أطلق من منطقة في بيونغ يانغ أو حولها في حوالي الساعة 5:30 صباحا، وتجري سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا مفصلا."وفي السياق، صرح مصدر عسكري لوكالة "يونهاب" للأنباء، أنه يبدو أن "كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، ولكن يعتقد أن الاختبار انتهى بالفشل بعد أن طار الصاروخ لمسافة حوالي 250 كيلومترا".وأرسلت كوريا الشمالية، مؤخرا، أكثر من 1000 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب في الأسابيع الأخيرة، ردا على حملات المنشورات التي قام بها النشطاء الكوريون الجنوبيون.وردا على ذلك، استأنفت كوريا الجنوبية البث عبر مكبرات الصوت في 9 يونيو/ حزيران الجاري، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، لكنها لم تقم بتشغيل مكبرات الصوت في اليوم التالي، في محاولة واضحة لمنع الوضع من التفاقهم والخروج عن نطاق السيطرة مع بيونغ يانغ.يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات بين الكوريتين، مما يثير مخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة.ويشار إلى أن المنطقة المنزوعة السلاح تعد واحدة من أكثر المناطق تحصينًا في العالم، حيث تفصل بين الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية في عام 1953.
https://sarabic.ae/20240621/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تلمح-لإرسال-مزيد-من-بالونات-القمامة-لكوريا-الجنوبية-ردا-على-حثالة-البشر-1090054657.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الجيش الكوري الجنوبي يرجح أن الصاروخ الذي أطلقته الجارة الشمالية يفوق سرعة الصوت

06:57 GMT 26.06.2024
© Photo / KCNAكوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس "مانريغيون-1" على صاروخ جديد "تشخوليما-1"
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© Photo / KCNA
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أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن "كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأربعاء صاروخا باليستيا باتجاه البحر الشرقي، لكنه انفجر في الهواء".
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، إن "الصاروخ أطلق من منطقة في بيونغ يانغ أو حولها في حوالي الساعة 5:30 صباحا، وتجري سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا مفصلا."
وفي السياق، صرح مصدر عسكري لوكالة "يونهاب" للأنباء، أنه يبدو أن "كوريا الشمالية اختبرت إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، ولكن يعتقد أن الاختبار انتهى بالفشل بعد أن طار الصاروخ لمسافة حوالي 250 كيلومترا".
شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
شقيقة زعيم كوريا الشمالية تلمح لإرسال مزيد من بالونات القمامة لكوريا الجنوبية ردا على "حثالة البشر"
21 يونيو, 17:38 GMT
وأرسلت كوريا الشمالية، مؤخرا، أكثر من 1000 بالون يحمل القمامة باتجاه الجنوب في الأسابيع الأخيرة، ردا على حملات المنشورات التي قام بها النشطاء الكوريون الجنوبيون.
وردا على ذلك، استأنفت كوريا الجنوبية البث عبر مكبرات الصوت في 9 يونيو/ حزيران الجاري، للمرة الأولى منذ 6 سنوات، لكنها لم تقم بتشغيل مكبرات الصوت في اليوم التالي، في محاولة واضحة لمنع الوضع من التفاقهم والخروج عن نطاق السيطرة مع بيونغ يانغ.
يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات بين الكوريتين، مما يثير مخاوف من تصاعد الصراع في المنطقة.
ويشار إلى أن المنطقة المنزوعة السلاح تعد واحدة من أكثر المناطق تحصينًا في العالم، حيث تفصل بين الكوريتين منذ انتهاء الحرب الكورية في عام 1953.
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