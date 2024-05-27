https://sarabic.ae/20240527/الجيش-الكوري-الجنوبي-يجري-تدريبات-بالقرب-من-حدود-كوريا-الشمالية-1089235590.html
الجيش الكوري الجنوبي يجري تدريبات بالقرب من حدود كوريا الشمالية
الجيش الكوري الجنوبي يجري تدريبات بالقرب من حدود كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة في البلاد أجرت مناورات جوية بالقرب من الحدود الكورية الشمالية، وذلك بعد إعلان بيونغ يانغ... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T07:26+0000
2024-05-27T07:26+0000
2024-05-27T07:26+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء بيان القوات المسلحة العسكرية لكوريا الجنوبية وجاء فيه: "الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات جوية شاركت فيها 20 مقاتلة عسكرية، بينها طائرات "إف 35أ" و"إف 15كا" و"إف 16".وحدثت المناورات بعد عدة ساعات من إخطار كوريا الشمالية اليابان بخطة إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء.وفي وقت سابق، وجه نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم قانغ إيل، يوم أمس الأحد، تحذيرا عسكريا لكوريا الجنوبية، وذلك ردا على "الاستفزازات الأخيرة" التي تهدد سيادة بيونغ يانغ.ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بيان نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم قانغ إيل، الذي قال: "لم نعبر أبدا خط الحدود الشمالية الذي تطالب به كوريا الجنوبية، لقد حذرنا بالفعل من أننا سنتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة لحماية سيادتنا وأمننا".وأضاف إيل: "نحذر رسميًا من أننا لا نستطيع أبدًا قبول الانتهاك المستمر لسيادتنا البحرية"، مشيرا إلى أن "السفن الكورية الجنوبية في كثير من الأحيان تخرق الحدود، وهذا محفوف بعواقب خطيرة وفي حالة وقوع أي حادث، فإن سيئول ستتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك السيادة البحرية لكوريا الشمالية".
https://sarabic.ae/20240526/كوريا-الشمالية-تصدر-تهديدا-عسكريا-مباشرا-لجارتها-الجنوبية-1089217447.html
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
الجيش الكوري الجنوبي يجري تدريبات بالقرب من حدود كوريا الشمالية
أعلنت وسائل إعلام كورية جنوبية، صباح اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة في البلاد أجرت مناورات جوية بالقرب من الحدود الكورية الشمالية، وذلك بعد إعلان بيونغ يانغ نيتها إطلاق قمر صناعي عسكري إلى الفضاء.
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء بيان القوات المسلحة العسكرية لكوريا الجنوبية وجاء فيه: "الجيش الكوري الجنوبي أجرى مناورات جوية شاركت فيها 20 مقاتلة عسكرية، بينها طائرات "إف 35أ" و"إف 15كا" و"إف 16".
وأضاف الجيش في بيانه: "تم إجراء هذه التدريبات الشاملة لإظهار التصميم والقدرة على التعامل الفوري والحاسم والكامل مع العدو إذا قام بأي استفزاز".
وحدثت المناورات بعد عدة ساعات من إخطار كوريا الشمالية اليابان بخطة إطلاق القمر الصناعي إلى الفضاء.
وفي وقت سابق، وجه نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم قانغ إيل، يوم أمس الأحد، تحذيرا عسكريا لكوريا الجنوبية، وذلك ردا على "الاستفزازات الأخيرة" التي تهدد سيادة بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بيان نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم قانغ إيل، الذي قال: "لم نعبر أبدا خط الحدود الشمالية الذي تطالب به كوريا الجنوبية، لقد حذرنا بالفعل من أننا سنتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة لحماية سيادتنا وأمننا".
وأضاف إيل: "نحذر رسميًا من أننا لا نستطيع أبدًا قبول الانتهاك المستمر لسيادتنا البحرية"، مشيرا إلى أن "السفن الكورية الجنوبية في كثير من الأحيان تخرق الحدود، وهذا محفوف بعواقب خطيرة وفي حالة وقوع أي حادث، فإن سيئول ستتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك السيادة البحرية لكوريا الشمالية".