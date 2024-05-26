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كوريا الشمالية تصدر تهديدا عسكريا مباشرا لجارتها الجنوبية
كوريا الشمالية تصدر تهديدا عسكريا مباشرا لجارتها الجنوبية
سبوتنيك عربي
وجه نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم قانغ إيل، اليوم الأحد، تحذيرا عسكريا لكوريا الجنوبية، وذلك ردا على "الاستفزازات الأخيرة" التي تهدد سيادة بيونغ يانغ. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T08:52+0000
2024-05-26T08:52+0000
العالم
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بيان نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم قانغ إيل، الذي قال: "لم نعبر أبدا خط الحدود الشمالية الذي تطالب به كوريا الجنوبية، لقد حذرنا بالفعل من أننا سنتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة لحماية سيادتنا وأمننا".وأضاف إيل: "نحذر رسميًا من أننا لا نستطيع أبدًا قبول الانتهاك المستمر لسيادتنا البحرية"، مشيرا إلى أن "السفن الكورية الجنوبية في كثير من الأحيان تخرق الحدود، وهذا محفوف بعواقب خطيرة وفي حالة وقوع أي حادث، فإن سيئول ستتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك السيادة البحرية لكوريا الشمالية".وخلص نائب الوزير بالقول إنه إذا رفضت كوريا الجنوبية احترام الحدود البحرية، فيجب على بيونغ يانغ أن تجعل كوريا الجنوبية تخشى عبورها.وفي وقت سابق، أمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، الجيش بالاستعداد "لوضع حد لنظام كيم جونغ أون" في حالة "الغزو الكوري الشمالي"، على حد تعبيره.
https://sarabic.ae/20240526/كوريا-الشمالية-تتهم-واشنطن-وسيئول-بالتجسس-وتحذر-من-اتخاذ-إجراءات-فورية-1089213049.html
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العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تصدر تهديدا عسكريا مباشرا لجارتها الجنوبية

08:52 GMT 26.05.2024
© Photo / KCNAعرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية
عرض عسكري في بيونغ يانغ تكريما للذكرى السبعين لتوقيع هدنة في الحرب الكورية، كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© Photo / KCNA
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وجه نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم قانغ إيل، اليوم الأحد، تحذيرا عسكريا لكوريا الجنوبية، وذلك ردا على "الاستفزازات الأخيرة" التي تهدد سيادة بيونغ يانغ.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بيان نائب وزير الدفاع الكوري الشمالي، كيم قانغ إيل، الذي قال: "لم نعبر أبدا خط الحدود الشمالية الذي تطالب به كوريا الجنوبية، لقد حذرنا بالفعل من أننا سنتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة لحماية سيادتنا وأمننا".
وأضاف إيل: "نحذر رسميًا من أننا لا نستطيع أبدًا قبول الانتهاك المستمر لسيادتنا البحرية"، مشيرا إلى أن "السفن الكورية الجنوبية في كثير من الأحيان تخرق الحدود، وهذا محفوف بعواقب خطيرة وفي حالة وقوع أي حادث، فإن سيئول ستتحمل المسؤولية الكاملة عن انتهاك السيادة البحرية لكوريا الشمالية".
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وتابع البيان: "يمكن لبيونغ يانغ في أي لحظة استخدام القوات العسكرية للدفاع عن النفس فوق الماء أو في الأجواء".

وخلص نائب الوزير بالقول إنه إذا رفضت كوريا الجنوبية احترام الحدود البحرية، فيجب على بيونغ يانغ أن تجعل كوريا الجنوبية تخشى عبورها.
وفي وقت سابق، أمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون سيك، الجيش بالاستعداد "لوضع حد لنظام كيم جونغ أون" في حالة "الغزو الكوري الشمالي"، على حد تعبيره.
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