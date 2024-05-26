كوريا الشمالية تتهم واشنطن وسيئول بالتجسس وتحذر من اتخاذ "إجراءات فورية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
08:18 GMT
14 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240526/كوريا-الشمالية-تتهم-واشنطن-وسيئول-بالتجسس-وتحذر-من-اتخاذ-إجراءات-فورية-1089213049.html
كوريا الشمالية تتهم واشنطن وسيئول بالتجسس وتحذر من اتخاذ "إجراءات فورية"
كوريا الشمالية تتهم واشنطن وسيئول بالتجسس وتحذر من اتخاذ "إجراءات فورية"
سبوتنيك عربي
اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، جارتها الجنوبية والولايات المتحدة، بالقيام بمزيد من التجسس الجوي حول شبه الجزيرة، محذرة من أنها ستتخذ "إجراءات فورية" إذا تم... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T05:22+0000
2024-05-26T05:22+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082358851_0:49:1001:612_1920x0_80_0_0_44a348f6364102e0d159786787610717.jpg
وقال نائب وزير الدفاع في كوريا الشمالية، كيم كانغ إيل، في بيان، إن الولايات المتحدة نشرت عشرات الطائرات العسكرية "للتجسس الجوي ضد كوريا الشمالية، في الفترة من 13 إلى 24 مايو/ أيار الجاري.وأضاف في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن أنشطة التجسس التي لوحظت خلال الإطار الزمني البالغ 12 يوما كانت "على مستوى يتجاوز الوضع في زمن الحرب".وأضاف أن "مثل هذا التجسس العسكري العدائي، إلى جانب التدريبات العسكرية المختلفة، أصبح السبب الجذري للتوترات العسكرية الإقليمية المتصاعدة باستمرار".كما انتقد المسؤول الكوري الشمالي، البحرية الكورية الجنوبية، بسبب ما أسماه "توغل العدو عبر حدودنا البحرية"، زاعما أن مثل هذه الأعمال تمت تحت ستار "الدوريات المتنقلة".وقال نائب وزير الدفاع في بيونغ يانغ، إن الجيش الكوري الشمالي "سيتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة"، مضيفا أن "عواقب خطيرة ستترتب على مثل هذه الاقتحامات المتكررة عبر حدودنا البحرية".وتمر العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، بواحدة من أدنى مستوياتها منذ سنوات، بعدما أعلنت بيونغ يانغ أن سيئول هي "عدوها الرئيسي".وتجري كوريا الجنوبية وحليفتها الأمنية الرئيسية، أمريكا، تدريبات عسكرية مشتركة بشكل روتيني، والتي يقولون إنها ضرورية للحماية من التهديدات المتزايدة من "الشمال المسلح نوويا".
https://sarabic.ae/20240525/أمريكا-تتأهب-لشن-كوريا-الشمالية-أكثر-الأعمال-العسكرية-الاستفزازية-مع-قرب-الانتخابات-الأمريكية-1089203635.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082358851_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_119dcefd699c5b8790413ef7598cb0fe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

كوريا الشمالية تتهم واشنطن وسيئول بالتجسس وتحذر من اتخاذ "إجراءات فورية"

05:22 GMT 26.05.2024
© AP Photo / Cha Song Hoأعلام كوريا الشمالية
أعلام كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
أعلام كوريا الشمالية
© AP Photo / Cha Song Ho
تابعنا عبر
اتهمت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، جارتها الجنوبية والولايات المتحدة، بالقيام بمزيد من التجسس الجوي حول شبه الجزيرة، محذرة من أنها ستتخذ "إجراءات فورية" إذا تم انتهاك سيادتها.
وقال نائب وزير الدفاع في كوريا الشمالية، كيم كانغ إيل، في بيان، إن الولايات المتحدة نشرت عشرات الطائرات العسكرية "للتجسس الجوي ضد كوريا الشمالية، في الفترة من 13 إلى 24 مايو/ أيار الجاري.
وأضاف في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن أنشطة التجسس التي لوحظت خلال الإطار الزمني البالغ 12 يوما كانت "على مستوى يتجاوز الوضع في زمن الحرب".
وأضاف أن "مثل هذا التجسس العسكري العدائي، إلى جانب التدريبات العسكرية المختلفة، أصبح السبب الجذري للتوترات العسكرية الإقليمية المتصاعدة باستمرار".
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
أمريكا تتأهب لشن كوريا الشمالية "أكثر الأعمال العسكرية الاستفزازية" مع قرب الانتخابات الأمريكية
أمس, 15:53 GMT
كما انتقد المسؤول الكوري الشمالي، البحرية الكورية الجنوبية، بسبب ما أسماه "توغل العدو عبر حدودنا البحرية"، زاعما أن مثل هذه الأعمال تمت تحت ستار "الدوريات المتنقلة".
وقال نائب وزير الدفاع في بيونغ يانغ، إن الجيش الكوري الشمالي "سيتخذ الإجراءات العسكرية اللازمة"، مضيفا أن "عواقب خطيرة ستترتب على مثل هذه الاقتحامات المتكررة عبر حدودنا البحرية".
وتمر العلاقات بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، بواحدة من أدنى مستوياتها منذ سنوات، بعدما أعلنت بيونغ يانغ أن سيئول هي "عدوها الرئيسي".
وتجري كوريا الجنوبية وحليفتها الأمنية الرئيسية، أمريكا، تدريبات عسكرية مشتركة بشكل روتيني، والتي يقولون إنها ضرورية للحماية من التهديدات المتزايدة من "الشمال المسلح نوويا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفي05:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح24 مايو, 22:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала