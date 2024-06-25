مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240625/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يكشف-سبب-سعي-المزيد-من-الدول-للانضمام-إلى-بريكس--1090162735.html
مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"
مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أوضح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، على هامش منتدى "قراءات بريماكوف" لمراسل "سبوتنيك إيران" سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T11:37+0000
2024-06-25T11:37+0000
روسيا
مجموعة بريكس
العالم
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وأضاف كوساتشيف لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" هي رابطة تجد نفسها للتو في العالم الحديث، والشيء الرئيسي الذي وجدت بريكس نفسها فيه بالفعل هو فكرة الأجندة الموحدة، عندما اجتمعت الدول الأربع أولا، ثم خمس دول مختلفة تماما ذات مصالح وطنية وتاريخ وتقاليد وجغرافيا وإمكانات اقتصادية مختلفة، وفجأة اتضح أنهم في هذا التنسيق قادرون على التفاعل مع بعضهم بعضا، ولا يفرضون رؤيتهم لما يحدث على بعضهم بعضا، وهذا النموذج، الذي تم تطويره لأول مرة في إطار الخمسة، تبين في نهاية المطاف أنه جذاب للغاية للعالم الحديث. وعلى النقيض من النموذج الذي قدمته جمعيات التكامل الغربية للعالم، حيث لا يوجد سوى التماثل، والتفكير المتماثل.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240621/إعلام-بريكس-أصبحت-قوة-موازنة-أقوى-من-مجموعة-السبع-1090053813.html
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم
روسيا, مجموعة بريكس, العالم

مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"

11:37 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في نيجني نوفغورود
اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تابعنا عبر
أوضح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، على هامش منتدى "قراءات بريماكوف" لمراسل "سبوتنيك إيران" سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس".
وأضاف كوساتشيف لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" هي رابطة تجد نفسها للتو في العالم الحديث، والشيء الرئيسي الذي وجدت بريكس نفسها فيه بالفعل هو فكرة الأجندة الموحدة، عندما اجتمعت الدول الأربع أولا، ثم خمس دول مختلفة تماما ذات مصالح وطنية وتاريخ وتقاليد وجغرافيا وإمكانات اقتصادية مختلفة، وفجأة اتضح أنهم في هذا التنسيق قادرون على التفاعل مع بعضهم بعضا، ولا يفرضون رؤيتهم لما يحدث على بعضهم بعضا، وهذا النموذج، الذي تم تطويره لأول مرة في إطار الخمسة، تبين في نهاية المطاف أنه جذاب للغاية للعالم الحديث. وعلى النقيض من النموذج الذي قدمته جمعيات التكامل الغربية للعالم، حيث لا يوجد سوى التماثل، والتفكير المتماثل.

وهذا هو السبب وراء ظهور مجموعة "بريكس" وهي تجتذب المزيد والمزيد من الأنصار والداعمين ذوي التفكير المماثل. لقد حدث توسع مزدوج بالفعل، وأصبحت موجات التوسع الجديدة قاب قوسين أو أدنى، وفقًا لكوساتشيف.

اجتماع وزراء خارجية دول بريكس في نيجني نوفغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
إعلام: "بريكس" أصبحت قوة موازنة أقوى من مجموعة السبع
21 يونيو, 16:51 GMT
وفي إطار رئاسة روسيا لدول "بريكس"، فإن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن نقدم لشركائنا في المجموعة رؤيتنا لكيفية تطور هذا الهيكل في المستقبل.
وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
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