https://sarabic.ae/20240625/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يكشف-سبب-سعي-المزيد-من-الدول-للانضمام-إلى-بريكس--1090162735.html

مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"

مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"

سبوتنيك عربي

أوضح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، على هامش منتدى "قراءات بريماكوف" لمراسل "سبوتنيك إيران" سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T11:37+0000

2024-06-25T11:37+0000

2024-06-25T11:37+0000

روسيا

مجموعة بريكس

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0a/1089711077_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_953425ef6e4c2736a090b90506492728.jpg

وأضاف كوساتشيف لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" هي رابطة تجد نفسها للتو في العالم الحديث، والشيء الرئيسي الذي وجدت بريكس نفسها فيه بالفعل هو فكرة الأجندة الموحدة، عندما اجتمعت الدول الأربع أولا، ثم خمس دول مختلفة تماما ذات مصالح وطنية وتاريخ وتقاليد وجغرافيا وإمكانات اقتصادية مختلفة، وفجأة اتضح أنهم في هذا التنسيق قادرون على التفاعل مع بعضهم بعضا، ولا يفرضون رؤيتهم لما يحدث على بعضهم بعضا، وهذا النموذج، الذي تم تطويره لأول مرة في إطار الخمسة، تبين في نهاية المطاف أنه جذاب للغاية للعالم الحديث. وعلى النقيض من النموذج الذي قدمته جمعيات التكامل الغربية للعالم، حيث لا يوجد سوى التماثل، والتفكير المتماثل.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.

https://sarabic.ae/20240621/إعلام-بريكس-أصبحت-قوة-موازنة-أقوى-من-مجموعة-السبع-1090053813.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مجموعة بريكس, العالم