https://sarabic.ae/20240625/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يكشف-سبب-سعي-المزيد-من-الدول-للانضمام-إلى-بريكس--1090162735.html
مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"
مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"
سبوتنيك عربي
أوضح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، على هامش منتدى "قراءات بريماكوف" لمراسل "سبوتنيك إيران" سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T11:37+0000
2024-06-25T11:37+0000
2024-06-25T11:37+0000
روسيا
مجموعة بريكس
العالم
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وأضاف كوساتشيف لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" هي رابطة تجد نفسها للتو في العالم الحديث، والشيء الرئيسي الذي وجدت بريكس نفسها فيه بالفعل هو فكرة الأجندة الموحدة، عندما اجتمعت الدول الأربع أولا، ثم خمس دول مختلفة تماما ذات مصالح وطنية وتاريخ وتقاليد وجغرافيا وإمكانات اقتصادية مختلفة، وفجأة اتضح أنهم في هذا التنسيق قادرون على التفاعل مع بعضهم بعضا، ولا يفرضون رؤيتهم لما يحدث على بعضهم بعضا، وهذا النموذج، الذي تم تطويره لأول مرة في إطار الخمسة، تبين في نهاية المطاف أنه جذاب للغاية للعالم الحديث. وعلى النقيض من النموذج الذي قدمته جمعيات التكامل الغربية للعالم، حيث لا يوجد سوى التماثل، والتفكير المتماثل.وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد في "بريكس".وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.
https://sarabic.ae/20240621/إعلام-بريكس-أصبحت-قوة-موازنة-أقوى-من-مجموعة-السبع-1090053813.html
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم
روسيا, مجموعة بريكس, العالم
مجلس الفيدرالية الروسي يكشف سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس"
أوضح نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، كونستانتين كوساتشيف، على هامش منتدى "قراءات بريماكوف" لمراسل "سبوتنيك إيران" سبب سعي المزيد من الدول للانضمام إلى "بريكس".
وأضاف كوساتشيف لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" هي رابطة تجد نفسها للتو في العالم الحديث، والشيء الرئيسي الذي وجدت بريكس نفسها فيه بالفعل هو فكرة الأجندة الموحدة، عندما اجتمعت الدول الأربع أولا، ثم خمس دول مختلفة تماما ذات مصالح وطنية وتاريخ وتقاليد وجغرافيا وإمكانات اقتصادية مختلفة، وفجأة اتضح أنهم في هذا التنسيق قادرون على التفاعل مع بعضهم بعضا، ولا يفرضون رؤيتهم لما يحدث على بعضهم بعضا، وهذا النموذج، الذي تم تطويره لأول مرة في إطار الخمسة، تبين في نهاية المطاف أنه جذاب للغاية للعالم الحديث. وعلى النقيض من النموذج الذي قدمته جمعيات التكامل الغربية للعالم، حيث لا يوجد سوى التماثل، والتفكير المتماثل.
وهذا هو السبب وراء ظهور مجموعة "بريكس" وهي تجتذب المزيد والمزيد من الأنصار والداعمين ذوي التفكير المماثل. لقد حدث توسع مزدوج بالفعل، وأصبحت موجات التوسع الجديدة قاب قوسين أو أدنى، وفقًا لكوساتشيف.
وفي إطار رئاسة روسيا لدول "بريكس"، فإن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أن نقدم لشركائنا في المجموعة رؤيتنا لكيفية تطور هذا الهيكل في المستقبل.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، كأعضاء كاملين جدد
في "بريكس".
وتعد "بريكس" من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، وتمثل المجموعة نحو 30 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي.