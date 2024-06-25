بوتين: مقترحات السلام الروسية تنص على إنهاء الصراع الأوكراني

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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بوتين: مقترحات السلام الروسية تنص على إنهاء الصراع الأوكراني
بوتين: مقترحات السلام الروسية تنص على إنهاء الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مقترحات السلام التي طرحتها روسيا تنص بالفعل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T07:30+0000
2024-06-25T07:30+0000
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فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار أوكرانيا
سياسة
سياسة خارجية
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جاء هذا التصريح في خطاب بوتين أمام المشاركين، في المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، في موسكو، وقال بوتين: "آمل، على عكس العديد من السياسيين الغربيين الذين لم يرغبوا حتى في الخوض في جوهر المبادرة التي طرحناها، أن يتناول المشاركون في المنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر حقا إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية".وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى سيولون الاهتمام الواجب للأفكار الروسية، بشأن تشكيل نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة والتعاون متبادل المنفعة في القارة الأوروبية والآسيوية. وفي إطار المنتدى، يجري كبار العلماء والسياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم حوارًا مفتوحًا حول التحديات والتهديدات العالمية والإقليمية.وفي وقت سابق، قدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوفالخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20240623/بوتين-لا-يمكن-لروسيا-الاعتماد-إلا-على-معداتها-العسكرية-1090098602.html
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العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, سياسة, سياسة خارجية
العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, سياسة, سياسة خارجية

بوتين: مقترحات السلام الروسية تنص على إنهاء الصراع الأوكراني

07:30 GMT 25.06.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مقترحات السلام التي طرحتها روسيا تنص بالفعل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
جاء هذا التصريح في خطاب بوتين أمام المشاركين، في المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، في موسكو، وقال بوتين: "آمل، على عكس العديد من السياسيين الغربيين الذين لم يرغبوا حتى في الخوض في جوهر المبادرة التي طرحناها، أن يتناول المشاركون في المنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر حقا إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى سيولون الاهتمام الواجب للأفكار الروسية، بشأن تشكيل نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة والتعاون متبادل المنفعة في القارة الأوروبية والآسيوية.
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ويعقد المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف" حول موضوع "روسيا في السياق العالمي"، في موسكو، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري. وهو اجتماع دولي سنوي للخبراء في مجال العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي.

وفي إطار المنتدى، يجري كبار العلماء والسياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم حوارًا مفتوحًا حول التحديات والتهديدات العالمية والإقليمية.
وفي وقت سابق، قدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوف
الخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا
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