https://sarabic.ae/20240625/بوتين-مقترحات-السلام-الروسية-تنص-على-إنهاء-الصراع-الأوكراني--1090153445.html
بوتين: مقترحات السلام الروسية تنص على إنهاء الصراع الأوكراني
بوتين: مقترحات السلام الروسية تنص على إنهاء الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مقترحات السلام التي طرحتها روسيا تنص بالفعل على إنهاء الصراع في أوكرانيا. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T07:30+0000
2024-06-25T07:30+0000
2024-06-25T07:30+0000
العالم
فلاديمير بوتين
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سياسة خارجية
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جاء هذا التصريح في خطاب بوتين أمام المشاركين، في المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، في موسكو، وقال بوتين: "آمل، على عكس العديد من السياسيين الغربيين الذين لم يرغبوا حتى في الخوض في جوهر المبادرة التي طرحناها، أن يتناول المشاركون في المنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر حقا إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية".وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى سيولون الاهتمام الواجب للأفكار الروسية، بشأن تشكيل نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة والتعاون متبادل المنفعة في القارة الأوروبية والآسيوية. وفي إطار المنتدى، يجري كبار العلماء والسياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم حوارًا مفتوحًا حول التحديات والتهديدات العالمية والإقليمية.وفي وقت سابق، قدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات المسلحة الأوكرانية تكثف من استخدام المعدات الغربية في خاركوفالخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا
https://sarabic.ae/20240623/بوتين-لا-يمكن-لروسيا-الاعتماد-إلا-على-معداتها-العسكرية-1090098602.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, سياسة, سياسة خارجية
العالم, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار أوكرانيا, سياسة, سياسة خارجية
بوتين: مقترحات السلام الروسية تنص على إنهاء الصراع الأوكراني
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن مقترحات السلام التي طرحتها روسيا تنص بالفعل على إنهاء الصراع في أوكرانيا.
جاء هذا التصريح في خطاب بوتين أمام المشاركين، في المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف"، في موسكو، وقال بوتين: "آمل، على عكس العديد من السياسيين الغربيين الذين لم يرغبوا حتى في الخوض في جوهر المبادرة التي طرحناها، أن يتناول المشاركون في المنتدى دراستها بشكل مدروس وعقلاني، وأن يتمكنوا من رؤية أنها توفر حقا إمكانية وقف الصراع والانتقال إلى تسويته السياسية والدبلوماسية".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى سيولون الاهتمام الواجب للأفكار الروسية،
بشأن تشكيل نظام للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة والتعاون متبادل المنفعة في القارة الأوروبية والآسيوية.
ويعقد المنتدى الدولي العاشر للخبراء العلميين "قراءات بريماكوف" حول موضوع "روسيا في السياق العالمي"، في موسكو، يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري. وهو اجتماع دولي سنوي للخبراء في مجال العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي.
وفي إطار المنتدى، يجري كبار العلماء والسياسيين والدبلوماسيين من جميع أنحاء العالم حوارًا مفتوحًا حول التحديات والتهديدات العالمية والإقليمية.
وفي وقت سابق، قدم بوتين مقترحات سلام جديدة لحل النزاع في أوكرانيا، تنص على الاعتراف بوضع شبه جزيرة القرم، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ككيانات تابعة لروسيا الاتحادية، وتعزيز وضع عدم الانحياز، وخلو أوكرانيا من الأسلحة النووية، وتجريدها من السلاح، ونزع النازية، وإلغاء العقوبات ضد روسيا.