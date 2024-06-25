الخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
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بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
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60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
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كواليس السينما
الاخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
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مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
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مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
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أمساليوم
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-روسيا-وصربيا-تناقشان-تهديدات-أمنية-محتملة-تتعلق-بالإمدادات-العسكرية-لأوكرانيا-1090151516.html
الخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا
الخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن روسيا وصربيا تناقشان التهديدات الأمنية المحتملة المتعلقة بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا، وذلك تعليقًا على... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T04:14+0000
2024-06-25T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صربيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تبادل التقييمات للتهديدات الأمنية جزء لا يتجزأ من الحوار السياسي بين روسيا وصربيا". وأضاف أنه "بالطبع، يتعلق هذا أيضًا بقضايا الإمدادات العسكرية".والأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أوكرانيا ربما تلقت ذخيرة من صربيا عبر دول ثالثة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون يورو (858 مليون دولار) منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة. وأمس، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحافية: "لقد رأينا وسمعنا هذه التصريحات من قبل السيد فوتشيتش [الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش]، وسوف نتعامل مع هذا الموضوع في اتصالاتنا مع أصدقائنا الصرب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20240524/روسيا-القرار-الأممي-بشأن-الإبادة-الجماعية-يؤدي-إلى-زيادة-احتمالات-الصراع-في-البلقان-1089176974.html
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روسيا, صربيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, صربيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا

04:14 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 05:12 GMT 25.06.2024)
© ALEXANDER NEMENOVوزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية)
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© ALEXANDER NEMENOV
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن روسيا وصربيا تناقشان التهديدات الأمنية المحتملة المتعلقة بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا، وذلك تعليقًا على تقارير إعلامية حول تصدير ذخيرة صربية إلى كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تبادل التقييمات للتهديدات الأمنية جزء لا يتجزأ من الحوار السياسي بين روسيا وصربيا".
وأضاف أنه "بالطبع، يتعلق هذا أيضًا بقضايا الإمدادات العسكرية".
والأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أوكرانيا ربما تلقت ذخيرة من صربيا عبر دول ثالثة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون يورو (858 مليون دولار) منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأمس، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحافية: "لقد رأينا وسمعنا هذه التصريحات من قبل السيد فوتشيتش [الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش]، وسوف نتعامل مع هذا الموضوع في اتصالاتنا مع أصدقائنا الصرب".
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
روسيا: القرار الأممي بشأن "الإبادة الجماعية" يؤدي إلى زيادة احتمالات الصراع في البلقان
24 مايو, 13:47 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
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