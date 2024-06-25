https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-روسيا-وصربيا-تناقشان-تهديدات-أمنية-محتملة-تتعلق-بالإمدادات-العسكرية-لأوكرانيا-1090151516.html
الخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا
الخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن روسيا وصربيا تناقشان التهديدات الأمنية المحتملة المتعلقة بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا، وذلك تعليقًا على... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T04:14+0000
2024-06-25T04:14+0000
2024-06-25T05:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
صربيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تبادل التقييمات للتهديدات الأمنية جزء لا يتجزأ من الحوار السياسي بين روسيا وصربيا". وأضاف أنه "بالطبع، يتعلق هذا أيضًا بقضايا الإمدادات العسكرية".والأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أوكرانيا ربما تلقت ذخيرة من صربيا عبر دول ثالثة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون يورو (858 مليون دولار) منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة. وأمس، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحافية: "لقد رأينا وسمعنا هذه التصريحات من قبل السيد فوتشيتش [الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش]، وسوف نتعامل مع هذا الموضوع في اتصالاتنا مع أصدقائنا الصرب".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20240524/روسيا-القرار-الأممي-بشأن-الإبادة-الجماعية-يؤدي-إلى-زيادة-احتمالات-الصراع-في-البلقان-1089176974.html
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روسيا, صربيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, صربيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية: روسيا وصربيا تناقشان تهديدات أمنية محتملة تتعلق بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا
04:14 GMT 25.06.2024 (تم التحديث: 05:12 GMT 25.06.2024)
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، بأن روسيا وصربيا تناقشان التهديدات الأمنية المحتملة المتعلقة بالإمدادات العسكرية لأوكرانيا، وذلك تعليقًا على تقارير إعلامية حول تصدير ذخيرة صربية إلى كييف.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروشكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تبادل التقييمات للتهديدات الأمنية جزء لا يتجزأ من الحوار السياسي بين روسيا وصربيا".
والأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن أوكرانيا ربما تلقت ذخيرة من صربيا عبر دول ثالثة تبلغ قيمتها نحو 800 مليون يورو (858 مليون دولار) منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وأمس، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات صحافية: "لقد رأينا وسمعنا هذه التصريحات من قبل السيد فوتشيتش [الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش]، وسوف نتعامل مع هذا الموضوع في اتصالاتنا مع أصدقائنا الصرب".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، أصبحت مهمة القوات الروسية هي تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.