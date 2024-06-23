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من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
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31 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو تستعد للإعلان عن هزيمة كتائب القسام في غزة رغم تأكيدات الجيش استحالة ذلك
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
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شؤون عسكرية
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بوتين: لا يمكن لروسيا الاعتماد إلا على معداتها العسكرية
بوتين: لا يمكن لروسيا الاعتماد إلا على معداتها العسكرية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لا يمكنها الاعتماد إلا على معداتها العسكرية الخاصة، وهذا أمر ناجح. 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T11:31+0000
2024-06-23T11:31+0000
روسيا
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وقال بوتين، خلال اجتماع مع خريجي المعاهد العسكرية الروسية، إنه "في هذه الظروف، يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط، لا أحد سيأتي ويعطينا أي شيء بيد ممدودة، كل شيء يجب أن نفعله بأنفسنا".ونشر الصحفي الروسي، بافيل زاروبين، لقطات للرئيس بوتين، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، وهو يتحدث مع خريجي الجامعات العسكرية وتطرق الحديث إلى أهمية الاقتصاد المستقر بالنسبة لوزارة الدفاع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي، مشيرًا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة وكثافة التدريب للقوات الروسية.وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية العليا: "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".وأوضح بوتين، بالقول: "أود أن أؤكد أن فعالية كل الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا تعتمد بشكل مباشر على الضباط، عليك وعلى رفاقك".
https://sarabic.ae/20240621/بوتين-روسيا-تعمل-على-تطوير-الثالوث-النووي-1090037882.html
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بوتين: لا يمكن لروسيا الاعتماد إلا على معداتها العسكرية

11:31 GMT 23.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لا يمكنها الاعتماد إلا على معداتها العسكرية الخاصة، وهذا أمر ناجح.
وقال بوتين، خلال اجتماع مع خريجي المعاهد العسكرية الروسية، إنه "في هذه الظروف، يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط، لا أحد سيأتي ويعطينا أي شيء بيد ممدودة، كل شيء يجب أن نفعله بأنفسنا".
ونشر الصحفي الروسي، بافيل زاروبين، لقطات للرئيس بوتين، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، وهو يتحدث مع خريجي الجامعات العسكرية وتطرق الحديث إلى أهمية الاقتصاد المستقر بالنسبة لوزارة الدفاع.
إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات يارس من قاعدة بليسيتسك الفضائية التجريبية باتجاه ميدان التدريب كورا خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية تحت قيادة الرئيس الروسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2024
بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي
21 يونيو, 12:40 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي، مشيرًا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة وكثافة التدريب للقوات الروسية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية العليا: "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".
وأوضح بوتين، بالقول: "أود أن أؤكد أن فعالية كل الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا تعتمد بشكل مباشر على الضباط، عليك وعلى رفاقك".
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