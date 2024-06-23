https://sarabic.ae/20240623/بوتين-لا-يمكن-لروسيا-الاعتماد-إلا-على-معداتها-العسكرية-1090098602.html

بوتين: لا يمكن لروسيا الاعتماد إلا على معداتها العسكرية

بوتين: لا يمكن لروسيا الاعتماد إلا على معداتها العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا لا يمكنها الاعتماد إلا على معداتها العسكرية الخاصة، وهذا أمر ناجح. 23.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-23T11:31+0000

2024-06-23T11:31+0000

2024-06-23T11:31+0000

روسيا

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وقال بوتين، خلال اجتماع مع خريجي المعاهد العسكرية الروسية، إنه "في هذه الظروف، يمكننا الاعتماد على أنفسنا فقط، لا أحد سيأتي ويعطينا أي شيء بيد ممدودة، كل شيء يجب أن نفعله بأنفسنا".ونشر الصحفي الروسي، بافيل زاروبين، لقطات للرئيس بوتين، عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، وهو يتحدث مع خريجي الجامعات العسكرية وتطرق الحديث إلى أهمية الاقتصاد المستقر بالنسبة لوزارة الدفاع.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي، مشيرًا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة وكثافة التدريب للقوات الروسية.وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية العليا: "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".وأوضح بوتين، بالقول: "أود أن أؤكد أن فعالية كل الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا تعتمد بشكل مباشر على الضباط، عليك وعلى رفاقك".

https://sarabic.ae/20240621/بوتين-روسيا-تعمل-على-تطوير-الثالوث-النووي-1090037882.html

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