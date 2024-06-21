https://sarabic.ae/20240621/بوتين-روسيا-تعمل-على-تطوير-الثالوث-النووي-1090037882.html
بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي
بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي، مشيرا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة... 21.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-21T12:40+0000
2024-06-21T12:40+0000
2024-06-21T13:05+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية العليا: "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".وتابع بوتين: "بفضل شجاعة وبسالة مقاتلينا وقادتنا، تم فتح الطريق لتحرير أوروبا من النازية واتخذت خطوة حاسمة نحو النصر العظيم. واليوم، يحافظ الأحفاد وأحفاد أبطال الحرب الوطنية العظمى بشرف على التقاليد البطولية لوطنهم ويواصلون الحفاظ عليها".وأضاف: "سنعمل على تطوير أسلحة ومعدات حديثة أخرى عالية التقنية، والآن يتم إنتاجها على نطاق واسع".وأضاف بوتين: "سنزيد من تسليم منظومات الطائرات دون طيار من مختلف الأنواع، والمركبات المدرعة والأنظمة عالية الدقة، والأنظمة المضادة للبطاريات وأنظمة التحكم والاتصالات للقوات وعلى خط الجبهة. وسنعمل على أسلحة ومعدات حديثة أخرى ذات تقنية عالية يتم إنتاجها الآن بكميات كبيرة".ووفقا لبوتين، فإن "شعب روسيا يتابع عن كثب كل خطوة يقوم بها جيشنا على خط الاتصال القتالي".وأشار بوتين إلى أنه "في المعارك الصعبة، تم تخفيف التقاليد الأسطورية لمدرستنا العسكرية، وتم تشكيل تلك الصفات التي ميزت دائمًا جنودنا من الجنود إلى المارشال، حب الوطن الأم، والثبات والشجاعة التي لا مثيل لها".وأوضح بوتين: "(أبطالنا) يحرسون سيادة أرضنا وأمنها، ويحمون مواطنينا في دونباس ونوفوروسيا من النازيين الجدد. إنهم يثبتون عمليًا أن جيشنا وحصنه الحصين، ووحدة شعبنا المتعدد الجنسيات منذ قرون من الزمن، قوة لا تقهر".
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روسيا, العالم
بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي
12:40 GMT 21.06.2024 (تم التحديث: 13:05 GMT 21.06.2024)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي، مشيرا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة وكثافة التدريب للقوات الروسية.
وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية العليا: "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".
وأوضح بوتين خلال لقائه مع الخريجين العسكريين: "أود أن أؤكد أن فعالية كل الجهود الرامية إلى تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا تعتمد بشكل مباشر على الضباط، عليك وعلى رفاقك".
وتابع بوتين: "بفضل شجاعة وبسالة مقاتلينا وقادتنا، تم فتح الطريق لتحرير أوروبا من النازية واتخذت خطوة حاسمة نحو النصر العظيم. واليوم، يحافظ الأحفاد وأحفاد أبطال الحرب الوطنية العظمى بشرف على التقاليد البطولية لوطنهم ويواصلون الحفاظ عليها".
وأضاف: "سنعمل على تطوير أسلحة ومعدات حديثة أخرى عالية التقنية، والآن يتم إنتاجها على نطاق واسع".
وقال بوتين: "بالنظر إلى الوضع الدولي الصعب، وظهور تحديات ومخاطر جديدة، سنواصل تحسين القوات المسلحة بشكل شامل، وبناء سياسة دفاعية، والاعتماد على التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، والحلول المالية والاقتصادية الفعالة على المستوى الحديث".
وأضاف بوتين: "سنزيد من تسليم منظومات الطائرات دون طيار من مختلف الأنواع، والمركبات المدرعة والأنظمة عالية الدقة، والأنظمة المضادة للبطاريات وأنظمة التحكم والاتصالات للقوات وعلى خط الجبهة. وسنعمل على أسلحة ومعدات حديثة أخرى ذات تقنية عالية يتم إنتاجها الآن بكميات كبيرة".
وأكد بوتين أن روسيا ستقوم "بتعزيز الإمكانات وتحسين القدرات القتالية لجميع أفرع القوات المسلحة، وسنضع في الخدمة القتالية فخر مصممينا ومهندسينا وعمالنا - أحدث المجمعات التي أكدت صفاتها وخصائصها الفريدة حقًا، للعمل على نماذج واعدة".
ووفقا لبوتين، فإن "شعب روسيا يتابع عن كثب كل خطوة يقوم بها جيشنا على خط الاتصال القتالي".
وأشار بوتين إلى أنه "في المعارك الصعبة، تم تخفيف التقاليد الأسطورية لمدرستنا العسكرية، وتم تشكيل تلك الصفات التي ميزت دائمًا جنودنا من الجنود إلى المارشال، حب الوطن الأم، والثبات والشجاعة التي لا مثيل لها".
وأضاف: "لقد أكملتم دراستكم بجدارة في الجامعات التابعة لوزارة الدفاع، ووزارة حالات الطوارئ، ووكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة. لقد استوعبتم إرث أجيال عديدة من أسلافكم، وأنا متأكد من أنكم على استعداد تام للتصدي للمهام المسؤولة لضمان أمن الوطن".
وأوضح بوتين: "(أبطالنا) يحرسون سيادة أرضنا وأمنها، ويحمون مواطنينا في دونباس ونوفوروسيا من النازيين الجدد. إنهم يثبتون عمليًا أن جيشنا وحصنه الحصين، ووحدة شعبنا المتعدد الجنسيات منذ قرون من الزمن، قوة لا تقهر".