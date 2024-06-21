https://sarabic.ae/20240621/بوتين-روسيا-تعمل-على-تطوير-الثالوث-النووي-1090037882.html

بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي

بوتين: روسيا تعمل على تطوير الثالوث النووي

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا تعمل على مواصلة تطوير الثالوث النووي، مشيرا إلى أن روسيا ستعمل على تطوير أسلحة واعدة وتحسين جودة... 21.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-21T12:40+0000

2024-06-21T12:40+0000

2024-06-21T13:05+0000

روسيا

العالم

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وقال بوتين خلال لقائه مع خريجي المؤسسات التعليمية العسكرية العليا: "تتضمن خططنا مواصلة تطوير الثالوث النووي كضمان للردع الاستراتيجي والحفاظ على توازن القوى في العالم".وتابع بوتين: "بفضل شجاعة وبسالة مقاتلينا وقادتنا، تم فتح الطريق لتحرير أوروبا من النازية واتخذت خطوة حاسمة نحو النصر العظيم. واليوم، يحافظ الأحفاد وأحفاد أبطال الحرب الوطنية العظمى بشرف على التقاليد البطولية لوطنهم ويواصلون الحفاظ عليها".وأضاف: "سنعمل على تطوير أسلحة ومعدات حديثة أخرى عالية التقنية، والآن يتم إنتاجها على نطاق واسع".وأضاف بوتين: "سنزيد من تسليم منظومات الطائرات دون طيار من مختلف الأنواع، والمركبات المدرعة والأنظمة عالية الدقة، والأنظمة المضادة للبطاريات وأنظمة التحكم والاتصالات للقوات وعلى خط الجبهة. وسنعمل على أسلحة ومعدات حديثة أخرى ذات تقنية عالية يتم إنتاجها الآن بكميات كبيرة".ووفقا لبوتين، فإن "شعب روسيا يتابع عن كثب كل خطوة يقوم بها جيشنا على خط الاتصال القتالي".وأشار بوتين إلى أنه "في المعارك الصعبة، تم تخفيف التقاليد الأسطورية لمدرستنا العسكرية، وتم تشكيل تلك الصفات التي ميزت دائمًا جنودنا من الجنود إلى المارشال، حب الوطن الأم، والثبات والشجاعة التي لا مثيل لها".وأوضح بوتين: "(أبطالنا) يحرسون سيادة أرضنا وأمنها، ويحمون مواطنينا في دونباس ونوفوروسيا من النازيين الجدد. إنهم يثبتون عمليًا أن جيشنا وحصنه الحصين، ووحدة شعبنا المتعدد الجنسيات منذ قرون من الزمن، قوة لا تقهر".

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