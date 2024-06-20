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بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240620/بوتين-مقترحات-روسيا-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-سوف-تتغير-تبعا-للوضع-على-الأرض-1090019249.html
بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض
بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا، سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض. 20.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-20T15:54+0000
2024-06-20T16:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف بوتين فيمؤتمرصحفي حول نتائج زيارات الدولة التي قام بها فيكل من جمهوريتي كوريا الشمالية والفيتنا، أن "رد فعل الغرب على مبادرات السلام كان متوقعا، لكن السياسيين ذوي العقول الفردية سيفكرون فيها إذا كانوا يريدون إنهاء الصراع".ووفقا للرئيس الروسي، فإن المكان الذي ستجري فيه المفاوضات بشأن أوكرانيا ليس مهما، المقترحات الروسية مطروحة على الطاولة.وأشار بوتين إلى أنه "يمكن أن تتم المفاوضات بشأن أوكرانيا غداً، لكن روسيا ستعتمد على الوضع الحالي".وقال بوتين: الاتفاق مع كوريا الديمقراطية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان العسكري.وأكد الرئيس الروسي على أن "روسيا ليست بحاجة بعد إلى تنفيذ ضربة نووية وقائية".ووفقا للرئيس الروسي، فإن "كوريا الجنوبية ليس لديها ما يدعو للقلق، ولن يتم تقديم مساعدة روسيا في المجال العسكري لكوريا الديمقراطية إلا في حالة العدوان".بوتين: الأزمة الكورية تتسم بأنها ساخنة لكننا نأمل أن تكون الاتفاقيات بين روسيا وكوريا الديمقراطية رادعا كي لا تتطور إلى المرحلة النشطة.وتابع بوتين: روسيا قد تجري تغييرات على العقيدة النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.ولفت بوتين إلى أن "روسيا لم ترفض قط المفاوضات مع أوكرانيا، ونحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الجانب الأوكراني في قاعدة اسطنبول ومينسك".وقال بوتين إن روسيا ليس لديها أهداف للاقتراب من خاركوف.واعتقد بوتين أن كييف ستحاول تقديم الهجوم المضاد الجديد باعتباره نجاحًا استراتيجيًا: دعونا نرى ما سيحدث.وأضاف بوتين: إذا ربطت كييف المفاوضات مع روسيا بانسحاب القوات الروسية، فلن يحدث هذا أبدًا.
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روسيا

بوتين: مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض

15:54 GMT 20.06.2024 (تم التحديث: 16:16 GMT 20.06.2024)
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2024
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن مقترحات روسيا لحل الصراع في أوكرانيا، سوف تتغير تبعا للوضع على الأرض.
وأضاف بوتين فيمؤتمرصحفي حول نتائج زيارات الدولة التي قام بها فيكل من جمهوريتي كوريا الشمالية والفيتنا، أن "رد فعل الغرب على مبادرات السلام كان متوقعا، لكن السياسيين ذوي العقول الفردية سيفكرون فيها إذا كانوا يريدون إنهاء الصراع".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن المكان الذي ستجري فيه المفاوضات بشأن أوكرانيا ليس مهما، المقترحات الروسية مطروحة على الطاولة.
وأشار بوتين إلى أنه "يمكن أن تتم المفاوضات بشأن أوكرانيا غداً، لكن روسيا ستعتمد على الوضع الحالي".
وقال بوتين: الاتفاق مع كوريا الديمقراطية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان العسكري.
وأكد الرئيس الروسي على أن "روسيا ليست بحاجة بعد إلى تنفيذ ضربة نووية وقائية".
ووفقا للرئيس الروسي، فإن "كوريا الجنوبية ليس لديها ما يدعو للقلق، ولن يتم تقديم مساعدة روسيا في المجال العسكري لكوريا الديمقراطية إلا في حالة العدوان".
بوتين: الأزمة الكورية تتسم بأنها ساخنة لكننا نأمل أن تكون الاتفاقيات بين روسيا وكوريا الديمقراطية رادعا كي لا تتطور إلى المرحلة النشطة.
وتابع بوتين: روسيا قد تجري تغييرات على العقيدة النووية وسط مناقشات حول إمكانية خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية.
ولفت بوتين إلى أن "روسيا لم ترفض قط المفاوضات مع أوكرانيا، ونحن مستعدون لمواصلة الحوار مع الجانب الأوكراني في قاعدة اسطنبول ومينسك".
وقال بوتين إن روسيا ليس لديها أهداف للاقتراب من خاركوف.
واعتقد بوتين أن كييف ستحاول تقديم الهجوم المضاد الجديد باعتباره نجاحًا استراتيجيًا: دعونا نرى ما سيحدث.
وأضاف بوتين: إذا ربطت كييف المفاوضات مع روسيا بانسحاب القوات الروسية، فلن يحدث هذا أبدًا.
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