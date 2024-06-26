المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو

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لافروف يتحدث في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20240626/المستشار-السابق-لدى-وزارة-الدفاع-الأمريكية-يحذر-من-خسارة-تركيا-وخروجها-من-الناتو-1090183309.html
المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو
المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، أن اهتمام تركيا بالشراكة وتطوير العلاقات مع روسيا والصين يؤكد على أن واشنطن تعزل نفسها... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T06:53+0000
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العالم
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وكتب ماكغريغور على صفحته الخاصة على منصة "إكس": إن محاولة أمريكا العقيمة لعزل روسيا أدت إلى عزل واشنطن، وليس موسكو، حيث تعمل الدول النامية في الجنوب العالمي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو وبكين بدلاً من المشاركة في سياسة العقوبات.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا ترغب في أن تصبح عضوا في بريكس وستراقب التطورات.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن وزير الخارجية التركي يتوقع زيارة روسيا الأسبوع المقبل والمشاركة في مجلس وزراء خارجية دول بريكس.وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يرحب-تركيا-تبدي-رغبتها-بالانضمام-إلى-بريكس-1089499918.html
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العالم

المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو

06:53 GMT 26.06.2024
© flickr.com / bortescristianعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© flickr.com / bortescristian
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أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، أن اهتمام تركيا بالشراكة وتطوير العلاقات مع روسيا والصين يؤكد على أن واشنطن تعزل نفسها بنفسها
وكتب ماكغريغور على صفحته الخاصة على منصة "إكس": إن محاولة أمريكا العقيمة لعزل روسيا أدت إلى عزل واشنطن، وليس موسكو، حيث تعمل الدول النامية في الجنوب العالمي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو وبكين بدلاً من المشاركة في سياسة العقوبات.
وأشار ماكغريغور إلى أن تركيا الحليف في الناتو، من المحتمل أن تنضم إلى مجموعة البريكس، داعيا النخب في واشنطن إلى الاستيقاظ فورًا والانتباه إلى العزلة الدولية للولايات المتحدة.
قادة ورؤساء حكومات وممثلي دول مجموعة بريكس المشاركون في قمة بريكس 2023 في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
الكرملين يرحب... تركيا تبدي رغبتها بالانضمام إلى "بريكس"
4 يونيو, 10:08 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا ترغب في أن تصبح عضوا في بريكس وستراقب التطورات.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن وزير الخارجية التركي يتوقع زيارة روسيا الأسبوع المقبل والمشاركة في مجلس وزراء خارجية دول بريكس.
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
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