https://sarabic.ae/20240626/المستشار-السابق-لدى-وزارة-الدفاع-الأمريكية-يحذر-من-خسارة-تركيا-وخروجها-من-الناتو-1090183309.html
المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو
المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو
سبوتنيك عربي
أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، أن اهتمام تركيا بالشراكة وتطوير العلاقات مع روسيا والصين يؤكد على أن واشنطن تعزل نفسها... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T06:53+0000
2024-06-26T06:53+0000
2024-06-26T06:53+0000
العالم
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وكتب ماكغريغور على صفحته الخاصة على منصة "إكس": إن محاولة أمريكا العقيمة لعزل روسيا أدت إلى عزل واشنطن، وليس موسكو، حيث تعمل الدول النامية في الجنوب العالمي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو وبكين بدلاً من المشاركة في سياسة العقوبات.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا ترغب في أن تصبح عضوا في بريكس وستراقب التطورات.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن وزير الخارجية التركي يتوقع زيارة روسيا الأسبوع المقبل والمشاركة في مجلس وزراء خارجية دول بريكس.وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".
https://sarabic.ae/20240604/الكرملين-يرحب-تركيا-تبدي-رغبتها-بالانضمام-إلى-بريكس-1089499918.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية يحذر من خسارة تركيا وخروجها من الناتو
أعلن المستشار السابق لدى وزارة الدفاع الأمريكية، دوغلاس ماكغريغور، أن اهتمام تركيا بالشراكة وتطوير العلاقات مع روسيا والصين يؤكد على أن واشنطن تعزل نفسها بنفسها
وكتب ماكغريغور على صفحته الخاصة على منصة "إكس": إن محاولة أمريكا العقيمة لعزل روسيا أدت إلى عزل واشنطن، وليس موسكو، حيث تعمل الدول النامية في الجنوب العالمي على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع موسكو وبكين بدلاً من المشاركة في سياسة العقوبات.
وأشار ماكغريغور إلى أن تركيا الحليف في الناتو، من المحتمل أن تنضم إلى مجموعة البريكس، داعيا النخب في واشنطن إلى الاستيقاظ فورًا والانتباه إلى العزلة الدولية للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تركيا ترغب في أن تصبح عضوا في بريكس وستراقب التطورات.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن وزير الخارجية التركي يتوقع زيارة روسيا الأسبوع المقبل والمشاركة في مجلس وزراء خارجية دول بريكس.
وفي 1 يناير/كانون الثاني 2024، انضمت مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء كاملين جدد في مجموعة "بريكس".