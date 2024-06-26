https://sarabic.ae/20240626/نتنياهو-من-الحدود-اللبنانية-كل-الأهداف-ستتحقق-حتى-النصر-1090183133.html

نتنياهو من الحدود اللبنانية: كل الأهداف ستتحقق حتى النصر

نتنياهو من الحدود اللبنانية: كل الأهداف ستتحقق حتى النصر

سبوتنيك عربي

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجنود الاحتياط في الشمال على الحدود اللبنانية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T06:19+0000

2024-06-26T06:19+0000

2024-06-26T06:19+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

أخبار حزب الله

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088745137_0:0:1657:932_1920x0_80_0_0_327dba296d50ea2ffb2822fb0cecddea.jpg

وقال نتنياهو، خلال لقائه الجنود، إن كل الأهداف ستتحقق حتى النصر، مشبدا بما وصفها الروح القتالية وتصميم جنود الاحتياط الذين تواجدوا في جهاز أمن الدولة لعدة أشهر.وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني. وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

https://sarabic.ae/20240625/بري-سنقاتل-في-الصفوف-الأمامية-إذا-توغلت-إسرائيل-برا-في-لبنان-1090152445.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم