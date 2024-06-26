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لافروف يتحدث في المنتدى الدولي "قراءات بريماكوف" في موسكو
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13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
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نتنياهو من الحدود اللبنانية: كل الأهداف ستتحقق حتى النصر
نتنياهو من الحدود اللبنانية: كل الأهداف ستتحقق حتى النصر
سبوتنيك عربي
التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجنود الاحتياط في الشمال على الحدود اللبنانية. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
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وقال نتنياهو، خلال لقائه الجنود، إن كل الأهداف ستتحقق حتى النصر، مشبدا بما وصفها الروح القتالية وتصميم جنود الاحتياط الذين تواجدوا في جهاز أمن الدولة لعدة أشهر.وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني. وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240625/بري-سنقاتل-في-الصفوف-الأمامية-إذا-توغلت-إسرائيل-برا-في-لبنان-1090152445.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

نتنياهو من الحدود اللبنانية: كل الأهداف ستتحقق حتى النصر

06:19 GMT 26.06.2024
© AFP 2023 / AMIR COHENرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AFP 2023 / AMIR COHEN
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التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجنود الاحتياط في الشمال على الحدود اللبنانية.
وقال نتنياهو، خلال لقائه الجنود، إن كل الأهداف ستتحقق حتى النصر، مشبدا بما وصفها الروح القتالية وتصميم جنود الاحتياط الذين تواجدوا في جهاز أمن الدولة لعدة أشهر.
وأفادت وسائل إعلام غربية، أمس الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة لإسرائيل والدفاع عن أراضيها في حال اندلعت المواجهة مع "حزب الله" اللبناني.
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
بري: سنقاتل في الصفوف الأمامية إذا توغلت إسرائيل برا في لبنان
أمس, 06:16 GMT
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" تصريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، الذي اعتبر أن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في الدفاع عن أراضيها في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع "حزب الله" اللبناني.
وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل و"حزب الله"، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.
ويتواصل الاستهداف المتبادل في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 8 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
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