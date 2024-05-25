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رسالة من أسماء الأسد قبل بدء علاجها من "سرطان الدم"... فيديو
رسالة من أسماء الأسد قبل بدء علاجها من "سرطان الدم"... فيديو
سبوتنيك عربي
وجّهت السيدة أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة للشعب السوري، وذلك في ظهورها الأول، بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم (لوكيميا). 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T10:56+0000
2024-05-25T10:56+0000
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وقالت الأسد، في مقطع فيديو نشرته حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "أي شخص يخوض معركة مع المرض يجب أن يمتلك القوة والإرادة للتغلب عليه ويحتمل البعد عن الناس".وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت إصابة أسماء الأسد، بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إنه "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية، تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات، تم تشخيص المرض، وستخضع السيدة الأولى على إثره لبروتوكول علاجي متخصص، يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب".وأشارت إلى أن العلاج يطلب ابتعاد أسماء الأسد، عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، بحسب البيان.
https://sarabic.ae/20240521/إصابة-أسماء-الأسد-بمرض-الابيضاض-النقوي-الحاد-1089053784.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, بشار الأسد
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, بشار الأسد

رسالة من أسماء الأسد قبل بدء علاجها من "سرطان الدم"... فيديو

10:56 GMT 25.05.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAالرئيس السوري بشار الأسد برفقة زوجته أسماء الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد برفقة زوجته أسماء الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
تابعنا عبر
وجّهت السيدة أسماء الأسد، قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، رسالة للشعب السوري، وذلك في ظهورها الأول، بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الدم (لوكيميا).
وقالت الأسد، في مقطع فيديو نشرته حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "أي شخص يخوض معركة مع المرض يجب أن يمتلك القوة والإرادة للتغلب عليه ويحتمل البعد عن الناس".
وأضافت: "سأخوض المعركة متسلحة بالإيمان والثقة المطلقة بالله وبالدعاء والمحبة".
وكانت الرئاسة السورية، قد أعلنت إصابة أسماء الأسد، بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).
أسماء الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
مجتمع
إصابة أسماء الأسد بمرض "الابيضاض النقوي الحاد"
21 مايو, 08:22 GMT
وقالت الرئاسة السورية، في بيان، إنه "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية، تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات، تم تشخيص المرض، وستخضع السيدة الأولى على إثره لبروتوكول علاجي متخصص، يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب".
وأشارت إلى أن العلاج يطلب ابتعاد أسماء الأسد، عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، بحسب البيان.
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