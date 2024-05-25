https://sarabic.ae/20240525/ستولتنبرغ-يعلن-معارضته-تشكيل-جيش-أوروبي--1089190614.html
ستولتنبرغ يعلن معارضته تشكيل جيش أوروبي
ستولتنبرغ يعلن معارضته تشكيل جيش أوروبي
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أنه ضد إنشاء جيش أوروبي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكرر وظائف التحالف. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T05:11+0000
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العالم
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وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "أرحب بزيادة الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي، لكن هذه الدول لا يمكنها أن تحل مكان حلف شمال الأطلسي، حيث يقدم الأوروبيون نسبة 20% من إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف شمالي الأطلسي"، مشيرًا إلى أن "80% من الإنفاق الدفاعي للحلف يذهب إلى الدول الأوروبية".وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "يجب أن نأخذ في الاعتبار المخاطر إذا كانت هناك هياكل قيادة بديلة أنشأتها ذات البلدان (الأوروبية)، فستكون هناك ازدواجية في وظائف الناتو".وفي مارس/ آذار الماضي، وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، فكرة حل القوات المسلحة لـ27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء جيش أوروبي واحد بأنها "غير واقعية".
https://sarabic.ae/20240524/الأمين-العام-لـ-الناتو-الحلف-لا-ينوي-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-ولن-نكون-طرفا-في-الصراع-1089188612.html
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العالم
ستولتنبرغ يعلن معارضته تشكيل جيش أوروبي
05:11 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 05:15 GMT 25.05.2024)
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أنه ضد إنشاء جيش أوروبي، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكرر وظائف التحالف.
وقال ستولتنبرغ، في مقابلة مع مجلة "إيكونوميست": "أرحب بزيادة الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي، لكن هذه الدول لا يمكنها أن تحل مكان حلف شمال الأطلسي، حيث يقدم الأوروبيون نسبة 20% من إجمالي الإنفاق الدفاعي لحلف شمالي الأطلسي"، مشيرًا إلى أن "80% من الإنفاق الدفاعي للحلف يذهب إلى الدول الأوروبية".
وتابع ستولتنبرغ، بالقول إن "الناتو يجب أن يكون هيكل القيادة الرئيسي"، معربًا عن أمله في أن يعمل الاتحاد الأوروبي على التغلب على "تجزئة" صناعة الدفاع الأوروبية.
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو: "يجب أن نأخذ في الاعتبار المخاطر إذا كانت هناك هياكل قيادة بديلة أنشأتها ذات البلدان (الأوروبية)، فستكون هناك ازدواجية في وظائف الناتو".
وفي مارس/ آذار الماضي، وصف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، فكرة حل القوات المسلحة لـ27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء جيش أوروبي واحد بأنها "غير واقعية".