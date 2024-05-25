عربي
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:03 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240525/طائرة-مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-أطراف-مدينة-القصير-بريف-حمص-وسط-سوريا-1089195674.html
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارتين أثناء مرورهما على طريق فرعية بريف حمص الجنوبي وسط سوريا. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T09:39+0000
2024-05-25T09:50+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103175/25/1031752562_0:0:1137:639_1920x0_80_0_0_c69025abb86a1e6f1081481f96767c16.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية، أطلقت صاروخين من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه السيارتين على طريق بلدة الضبعة على أطراف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي".وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط مدينة حمص وسط البلاد.وقال المراسل إن "سلسلة انفجارات هزت محيط المدينة، نجمت عن عدوان إسرائيلي، مشيرا إلى "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية".وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع جنوب حمص، مؤكدا أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت باتجاه الموقع المستهدف.ولفت المراسل "سبوتنيك" إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103175/25/1031752562_142:0:994:639_1920x0_80_0_0_7fd1899be4f2246c04c3f80c88b3dec8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا

09:39 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 09:50 GMT 25.05.2024)
© Sputnik . HASSAN HASHEMريف حمص الشمالي وسط سوريا
ريف حمص الشمالي وسط سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Sputnik . HASSAN HASHEM
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارتين أثناء مرورهما على طريق فرعية بريف حمص الجنوبي وسط سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية، أطلقت صاروخين من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه السيارتين على طريق بلدة الضبعة على أطراف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي".

وأكد المراسل أن النيران اندلعت في السيارتين، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الاستهداف، موضحا أنه لا معلومات دقيقة حتى الآن، حول الإصابات البشرية المحتملة للعدوان الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط مدينة حمص وسط البلاد.
وقال المراسل إن "سلسلة انفجارات هزت محيط المدينة، نجمت عن عدوان إسرائيلي، مشيرا إلى "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية".
وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع جنوب حمص، مؤكدا أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت باتجاه الموقع المستهدف.
ولفت المراسل "سبوتنيك" إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود05:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала