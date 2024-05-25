https://sarabic.ae/20240525/طائرة-مسيرة-إسرائيلية-تستهدف-أطراف-مدينة-القصير-بريف-حمص-وسط-سوريا-1089195674.html
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارتين أثناء مرورهما على طريق فرعية بريف حمص الجنوبي وسط سوريا. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T09:39+0000
2024-05-25T09:39+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية، أطلقت صاروخين من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه السيارتين على طريق بلدة الضبعة على أطراف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي".وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط مدينة حمص وسط البلاد.وقال المراسل إن "سلسلة انفجارات هزت محيط المدينة، نجمت عن عدوان إسرائيلي، مشيرا إلى "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية".وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع جنوب حمص، مؤكدا أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت باتجاه الموقع المستهدف.ولفت المراسل "سبوتنيك" إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.
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سبوتنيك عربي
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا
09:39 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 09:50 GMT 25.05.2024)
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية، استهدفت سيارتين أثناء مرورهما على طريق فرعية بريف حمص الجنوبي وسط سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية، أطلقت صاروخين من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه السيارتين على طريق بلدة الضبعة على أطراف مدينة القصير بريف حمص الجنوبي".
وأكد المراسل أن النيران اندلعت في السيارتين، فيما هرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الاستهداف، موضحا أنه لا معلومات دقيقة حتى الآن، حول الإصابات البشرية المحتملة للعدوان الإسرائيلي.
وفي وقت سابق، تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط مدينة حمص وسط البلاد.
وقال المراسل إن "سلسلة انفجارات هزت محيط المدينة، نجمت عن عدوان إسرائيلي، مشيرا إلى "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية".
وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع جنوب حمص، مؤكدا أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت باتجاه الموقع المستهدف.
ولفت المراسل "سبوتنيك" إلى أن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.