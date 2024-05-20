https://sarabic.ae/20240520/مراسل-سبوتنيك-مقتل-شخص-وإصابة-9-آخرين-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-جنوب-مدينة-حمص-السورية--1089023924.html
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط مدينة حمص وسط البلاد. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T10:03+0000
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وقال المراسل إن سلسلة انفجارات هزت محيط المدينة، نجمت عن عدوان إسرائيلي، مشيرا إلى "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية".وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا، قد أفاد يوم السبت الماضي، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية".وقالت شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن العدوان تم بالقرب من السوق الحرة على الحدود السورية اللبنانية.وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية.وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة".وفي وقت لاحق، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة شرحبيل السيد، في منطقة البقاع اللبناني على طريق عام مجدل عنجر شرقي لبنان، المحاذية للحدود السورية في منطقة المصنع، ما أدى إلى مقتله".وأوضح المصدر أن العملية تسببت في مقتل السيد، وأحد مرافقيه ويدعى محمد رمضان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية
10:03 GMT 20.05.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 20.05.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع في محيط مدينة حمص وسط البلاد.
وقال المراسل إن سلسلة انفجارات هزت محيط المدينة، نجمت عن عدوان إسرائيلي، مشيرا إلى "مقتل شخص وإصابة 9 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب مدينة حمص السورية".
وحصل مراسل "سبوتنيك" على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع جنوب حمص، مؤكدا أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت باتجاه الموقع المستهدف.
وكان مراسل "سبوتنيك" في سوريا، قد أفاد يوم السبت الماضي، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية".
أشار المراسل إلى احتراق السيارة بشكل كامل والمعلومات الأولية تشير إلى مقتل من بداخلها.
وقالت شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن العدوان تم بالقرب من السوق الحرة على الحدود السورية اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة الماضي، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصنع
على الحدود السورية اللبنانية.
وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة".
وفي وقت لاحق، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة شرحبيل السيد
، في منطقة البقاع اللبناني على طريق عام مجدل عنجر شرقي لبنان، المحاذية للحدود السورية في منطقة المصنع، ما أدى إلى مقتله".
وأوضح المصدر أن العملية تسببت في مقتل السيد، وأحد مرافقيه ويدعى محمد رمضان.