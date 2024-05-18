عدوان إسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الديماس السورية بالقرب من الحدود اللبنانية

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القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
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03:30 GMT
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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27 د
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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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https://sarabic.ae/20240518/عدوان-إسرائيلي-يستهدف-سيارة-في-منطقة-المصنع-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1088960179.html
عدوان إسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الديماس السورية بالقرب من الحدود اللبنانية
عدوان إسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الديماس السورية بالقرب من الحدود اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T11:54+0000
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وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية".وقالت شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن العدوان تم بالقرب من السوق الحرة على الحدود السورية اللبنانية.وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية.وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة".وفي وقت لاحق، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة شرحبيل السيد، في منطقة البقاع اللبناني على طريق عام مجدل عنجر شرقي لبنان، المحاذية للحدود السورية في منطقة المصنع، ما أدى إلى مقتله".وأوضح المصدر أن العملية تسببت في مقتل السيد، وأحد مرافقيه ويدعى محمد رمضان.
https://sarabic.ae/20240517/مراسل-سبوتنيك-غارة-إسرائيلية-تستهدف-منطقة-المصنع-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1088941465.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
حصري, تقارير سبوتنيك

عدوان إسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الديماس السورية بالقرب من الحدود اللبنانية

11:54 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 12:30 GMT 18.05.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayجولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية "22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب".
جولة ميدانية على الحدود اللبنانية السورية 22820 نازح غير شرعي وطرق مبتكرة للتهريب. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية".

وأشار المراسل إلى احتراق السيارة بشكل كامل والمعلومات الأولية تشير إلى مقتل من بداخلها دون معرفة هويته.

وقالت شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن العدوان تم بالقرب من السوق الحرة على الحدود السورية اللبنانية.
سيارة صحفي تحترق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي في قرية علما الشعب الحدودية مع إسرائيل بجنوب لبنان، الجمعة 13 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "المصنع" على الحدود السورية اللبنانية
أمس, 15:51 GMT
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية.
وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة".
وفي وقت لاحق، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة شرحبيل السيد، في منطقة البقاع اللبناني على طريق عام مجدل عنجر شرقي لبنان، المحاذية للحدود السورية في منطقة المصنع، ما أدى إلى مقتله".
وأوضح المصدر أن العملية تسببت في مقتل السيد، وأحد مرافقيه ويدعى محمد رمضان.
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