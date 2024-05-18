https://sarabic.ae/20240518/عدوان-إسرائيلي-يستهدف-سيارة-في-منطقة-المصنع-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1088960179.html
عدوان إسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الديماس السورية بالقرب من الحدود اللبنانية
عدوان إسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الديماس السورية بالقرب من الحدود اللبنانية
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T11:54+0000
2024-05-18T11:54+0000
2024-05-18T12:30+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية".وقالت شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن العدوان تم بالقرب من السوق الحرة على الحدود السورية اللبنانية.وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية.وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة".وفي وقت لاحق، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة شرحبيل السيد، في منطقة البقاع اللبناني على طريق عام مجدل عنجر شرقي لبنان، المحاذية للحدود السورية في منطقة المصنع، ما أدى إلى مقتله".وأوضح المصدر أن العملية تسببت في مقتل السيد، وأحد مرافقيه ويدعى محمد رمضان.
https://sarabic.ae/20240517/مراسل-سبوتنيك-غارة-إسرائيلية-تستهدف-منطقة-المصنع-على-الحدود-السورية-اللبنانية-1088941465.html
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حصري, تقارير سبوتنيك
عدوان إسرائيلي يستهدف سيارة في منطقة الديماس السورية بالقرب من الحدود اللبنانية
11:54 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 12:30 GMT 18.05.2024)
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم السبت، بأن عدوانا إسرائيليا استهدف سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية.
وقال مراسل "سبوتنيك" في سوريا، إن "طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة بمنطقة الديماس طريق دمشق بيروت داخل الأراضي السورية".
وأشار المراسل إلى احتراق السيارة بشكل كامل والمعلومات الأولية تشير إلى مقتل من بداخلها دون معرفة هويته.
وقالت شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن العدوان تم بالقرب من السوق الحرة على الحدود السورية اللبنانية.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة المصنع
على الحدود السورية اللبنانية.
وذكر مراسل "سبوتنيك"، أن "شخصين قتلا، وأصيب ثالث في منطقة المصنع على الحدود السورية اللبنانية، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة".
وفي وقت لاحق، قال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك"، إن "الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة شرحبيل السيد
، في منطقة البقاع اللبناني على طريق عام مجدل عنجر شرقي لبنان، المحاذية للحدود السورية في منطقة المصنع، ما أدى إلى مقتله".
وأوضح المصدر أن العملية تسببت في مقتل السيد، وأحد مرافقيه ويدعى محمد رمضان.