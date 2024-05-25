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https://sarabic.ae/20240525/غانتس-في-رده-على-قرار-محكمة-العدل-الدولية-سنواصل-القتال-في-رفح-1089194871.html
غانتس في رده على قرار محكمة العدل الدولية: سنواصل القتال في رفح
غانتس في رده على قرار محكمة العدل الدولية: سنواصل القتال في رفح
سبوتنيك عربي
أكد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء السكان المدنيين". 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T08:42+0000
2024-05-25T09:29+0000
محكمة العدل الدولية
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وقال غانتس، في تصريحات له، ردا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية على مدينة رفح، إن "تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا للقانون الدولي".وأضاف: "نحن ملزمون بمواصلة القتال لإعادة مختطفينا وضمان سلامة مواطنينا، في أي وقت، وفي أي مكان، بما في ذلك رفح"، متابعا: "سنواصل العمل وفقا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان نعمل فيه، ليس بسبب محكمة لاهاي، ولكن في المقام الأول بسبب هويتنا".وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تدين-قرار-محكمة-العدل-الدولية-وتصفه-بـالكاذب-والمثير-للاشمئزاز-1089183627.html
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محكمة العدل الدولية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
محكمة العدل الدولية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم

غانتس في رده على قرار محكمة العدل الدولية: سنواصل القتال في رفح

08:42 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 09:29 GMT 25.05.2024)
© AFP 2023 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أكد الوزير في مجلس الحرب بحكومة الطوارئ الإسرائيلية، بيني غانتس، أن بلاده "ستبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء السكان المدنيين".
وقال غانتس، في تصريحات له، ردا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر تل أبيب بوقف فوري لعملياتها العسكرية على مدينة رفح، إن "تل أبيب ستواصل القتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا للقانون الدولي".
وأضاف: "نحن ملزمون بمواصلة القتال لإعادة مختطفينا وضمان سلامة مواطنينا، في أي وقت، وفي أي مكان، بما في ذلك رفح"، متابعا: "سنواصل العمل وفقا للقانون الدولي في رفح وفي أي مكان نعمل فيه، ليس بسبب محكمة لاهاي، ولكن في المقام الأول بسبب هويتنا".
الخارجية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
إسرائيل تدين قرار محكمة العدل الدولية وتصفه بـ"الكاذب والمثير للاشمئزاز"
أمس, 17:25 GMT
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت، أمس الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.
وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.
وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
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