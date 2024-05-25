https://sarabic.ae/20240525/فيديوهات-متداولة-تدعو-للتمرد-داخل-الجيش-الإسرائيلي-ولابيد-يصفها-بـالخطيرة-والكارثية-1089204432.html

فيديوهات متداولة تدعو للتمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. ولابيد يصفها بـ"الخطيرة والكارثية"

فيديوهات متداولة تدعو للتمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. ولابيد يصفها بـ"الخطيرة والكارثية"

سبوتنيك عربي

أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، عن مخاوفه الشديدة من تداول مقاطع فيديو عبر مقاطع التواصل، والتي تدعو إلى التمرد داخل الجيش الإسرائيلي. 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T16:26+0000

2024-05-25T16:26+0000

2024-05-25T16:26+0000

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وأكد لابيد عبر منصة "إكس"، أن المقاطع المصورة، بغض النظر عما إذا كانت حقيقية أم مفبركة، "خطيرة وكارثية"، بحسب وصفه.وفي مقطع فيديو جديد، اليوم السبت، يظهر جندي احتياطي يهدد بالتمرد. واعتبر يائير لابيد أن "حقيقة أن أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شاركوا الفيديو "بحماس" من أجل حلّ الجيش الإسرائيلي، تظهر "محاولة أخرى للهروب من المسؤولية عن الشخص الذي أدى إلى أكبر كارثة في تاريخ الشعب اليهودي منذ المحرقة". وأضاف: "يجب أن يتوقف هذا الجنون، يجب إزالة هذه الحكومة من حياتنا، قبل أن تدمر كل ما هو حقيقي ومقدس في هذا البلد".وكان زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، طالب الأسبوع الماضي، من عضو "كابينيت الحرب" على غزة، بيني غانتس، تقديم الاستقالة من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو. ودعا لابيد، غانتس، إلى الخروج الفوري من حكومة نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة في إسرائيل.وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد طالب بالعمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وقال لابيد في كلمة له أمام المتظاهرين للمطالبة بصفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، في تل أبيب أمس السبت، إن "إسرائيل تمر بأيام صعبة، وأن البلاد في أمس الحاجة لأن يكون نتنياهو خارج حياتنا".وتابع: "مهمتي هي أن أفعل كل شيء حتى تتحول قوتكم هذه إلى تغيير سياسي في اللحظة المناسبة".وأردف، قائلا: "أتعهد لكم وأقسم لكم أننا سنواصل العمل حتى يحدث ذلك، ستسقط هذه الحكومة، ولن تدوم، وسوف نعيدهم إلى وطنهم!".كانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240512/لابيد-إسرائيل-تمر-بأوقات-صعبة-وفي-أمس-الحاجة-لأن-يكون-نتنياهو-خارج-حياتنا-1088754906.html

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