https://sarabic.ae/20240525/مشاهد-لإسقاط-مسيرة-أوكرانية-من-قبل-نظيرتها-الروسية-في-تصارع-جوي-فيديو--1089202429.html

مشاهد لإسقاط مسيرة أوكرانية من قبل نظيرتها الروسية في "تصارع" جوي... فيديو

مشاهد لإسقاط مسيرة أوكرانية من قبل نظيرتها الروسية في "تصارع" جوي... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، تسجيلا مصورا يظهر قيام طائرة مسيرة روسية، تابعة لوحدات مجموعة "دنيبر" الروسية، بإسقاط طائرة مسيرة أوكرانية من طراز "بابا ياغا" في... 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T15:02+0000

2024-05-25T15:02+0000

2024-05-25T15:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة التصادم المباشر بين المسيرتين والتي أدت في النهاية إلى إسقاط المسية الأوكرانية من قبل نظيرتها الروسية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة أرخنغيلسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها: "حررت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، نتيجة العمليات العسكرية الناجحة، بلدة أرخانغيلسكوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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