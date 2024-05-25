https://sarabic.ae/20240525/مقتل-4-أشخاص-وإصابة-آخرين-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1089211125.html

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مقاطعة بيلغورود الروسية

مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مقاطعة بيلغورود الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، جراء قصف أوكراني استهدف عدة مناطق في المقاطعة. 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T23:16+0000

2024-05-25T23:16+0000

2024-05-25T23:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

مقتل أشخاص

قصف

القوات الأوكرانية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0d/1088798843_0:153:3136:1917_1920x0_80_0_0_4241d16e6a448c28d2215f8d2006b4f4.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال حاكم المقاطعة، في بيان على تلغرام، اليوم السبت، إن "حصيلة الضحايا جراء القصف الأوكراني المتواصل على مقاطعة بيلغورود بلغت 4 قتلى وعدد من المصابين".فيما قتل في وقت سابق من اليوم شخصان، وأصيب 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف قرية أوكتيابرسكي بيلغورود.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" و29 قذيفة لراجمات "فامباير"، تم اعتراضها جميعًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام صاروخ نبتون مضاد للسفن وراجمات الصواريخ آر إم-70 فامباير. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ نبتون مضاد للسفن و29 قذيفة لراجمات فامباير فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".كما قالت في بيان سابق، إنه "عند نحو الساعة 19:00 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات الصواريخ آر إم-70 فامباير. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 15 صاروخًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240525/الدفاع-الروسية-اعتراض-صاروخ-نبتون-مضاد-للسفن-و29-قذيفة-لراجمات-فامباير-فوق-بيلغورود-1089210680.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, مقتل أشخاص, قصف, القوات الأوكرانية