https://sarabic.ae/20240525/من-هم-الحريديم-في-إسرائيل-1089205375.html
من هم "الحريديم" في إسرائيل؟
من هم "الحريديم" في إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
طالب يتسحاق جولدكنوبف، وزير الإسكان الإسرائيلي رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، بتجديد الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T16:30+0000
2024-05-25T16:30+0000
2024-05-25T16:30+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/19/1089204680_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_63ee0c03ca7687de21b7c7c30c2374a2.png
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية عن جولدكنوبف مطالبته بإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 76 لإنشاء دولة إسرائيل، وهو ما أيده وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وذلك خلال مشاركته في مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين للمطالبة بعودة الاستيطان في غزة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/19/1089204680_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_116367d8d58612ab38b84ae2c7c1f854.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
من هم "الحريديم" في إسرائيل؟
طالب يتسحاق جولدكنوبف، وزير الإسكان الإسرائيلي رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، بتجديد الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية عن جولدكنوبف مطالبته بإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 76 لإنشاء دولة إسرائيل، وهو ما أيده وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وذلك خلال مشاركته في مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين للمطالبة بعودة الاستيطان في غزة.