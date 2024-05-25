من هم "الحريديم" في إسرائيل؟

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240525/من-هم-الحريديم-في-إسرائيل-1089205375.html
من هم "الحريديم" في إسرائيل؟
من هم "الحريديم" في إسرائيل؟
سبوتنيك عربي
طالب يتسحاق جولدكنوبف، وزير الإسكان الإسرائيلي رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، بتجديد الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية عن جولدكنوبف مطالبته بإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 76 لإنشاء دولة إسرائيل، وهو ما أيده وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وذلك خلال مشاركته في مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين للمطالبة بعودة الاستيطان في غزة.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

من هم "الحريديم" في إسرائيل؟

16:30 GMT 25.05.2024
تابعنا عبر
طالب يتسحاق جولدكنوبف، وزير الإسكان الإسرائيلي رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، بتجديد الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة.
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية عن جولدكنوبف مطالبته بإعادة الاستيطان في قطاع غزة، وذلك تزامنا مع الذكرى الـ 76 لإنشاء دولة إسرائيل، وهو ما أيده وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، وذلك خلال مشاركته في مسيرة للمستوطنين الإسرائيليين للمطالبة بعودة الاستيطان في غزة.
من هم الحريديم في إسرائيل؟ - سبوتنيك عربي
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