https://sarabic.ae/20240526/إسقاط-سبع-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-كورسك-1089212679.html
إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي في مقاطعة كورسك، حسبما أفاد القائم بأعمال... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T04:16+0000
2024-05-26T04:16+0000
2024-05-26T05:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
طائرة مسيرة
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وقال سميرنوف على قناته في "تلغرام": "هذه الليلة، تم إسقاط سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي في مقاطعة كورسك. أشكر مقاتلي الدفاع الجوي والمدافعين عن الحدود على خدمتهم".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240525/الدفاع-الروسية-اعتراض-صاروخ-نبتون-مضاد-للسفن-و29-قذيفة-لراجمات-فامباير-فوق-بيلغورود-1089210680.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
روسيا, أخبار أوكرانيا, طائرة مسيرة
إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك
04:16 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 26.05.2024)
أسقطت الدفاعات الجوية الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، سبع طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي في مقاطعة كورسك، حسبما أفاد القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف.
وقال سميرنوف على قناته في "تلغرام": "هذه الليلة، تم إسقاط سبع طائرات مسيرة أوكرانية
في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي في مقاطعة كورسك. أشكر مقاتلي الدفاع الجوي والمدافعين عن الحدود على خدمتهم".
وفي سياق متصل، قال حاكم براسوفسكي في مقاطعة بريانسك، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة براسوفسكي، ولم تقع إصابات أو دمار.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.