https://sarabic.ae/20240526/الداخلية-التركية-تعلن-مقتل-10-أشخاص-وإصابة-39-آخرين-بحادث-سير-في-مرسين-1089231865.html
الداخلية التركية تعلن مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في مرسين
الداخلية التركية تعلن مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في مرسين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في ولاية مرسين جنوبي البلاد. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T21:55+0000
2024-05-26T21:55+0000
2024-05-26T21:55+0000
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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال وزارة الداخلية التركية في بيان لها، "قتل 10 أشخاص وأصيب 39 آخرون إثر تصادم حافلة لنقل ركاب بشاحنة وسيارتين في مقاطعة طرسوس التابعة لولاية مرسين جنوب البلاد".وأوضح البيان "أن الحافلة كانت متجهة من ولاية ديار بكر إلى إسطنبول".من جانبه، أعلن محافظ ولاية مرسين علي حمزة بهليفان في تصريحات صحفية، أن "حافلة ركاب كانت متجهة من دياربكر إلى أضنة، ومنها إلى أنقرة وإسطنبول، لكنها غيرت مسارها على الطريق السريع لأسباب غير معروفة وسط أمطار غزيرة، لتصطدم بسيارتين وتنقلب ومن ثم تصطدم بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، وهو ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين وفق المعلومات الأولية".وأضاف "أن عدد القتلى والجرحى قد يزداد لاحقا".وحوادث الطرق شائعة في تركيا بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن الظروف المناخية السيئة.
https://sarabic.ae/20240524/تركيا-بعد-قرار-محكمة-العدل-الدولية-تجاه-إسرائيل-لا-توجد-دولة-في-العالم-فوق-القانون-1089186665.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, الداخلية التركية
أخبار تركيا اليوم, العالم, الداخلية التركية
الداخلية التركية تعلن مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في مرسين
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في ولاية مرسين جنوبي البلاد.
أنطاكيا – سبوتنيك. وقال وزارة الداخلية التركية في بيان لها، "قتل 10 أشخاص وأصيب 39 آخرون إثر تصادم حافلة لنقل ركاب بشاحنة وسيارتين في مقاطعة طرسوس التابعة لولاية مرسين جنوب البلاد".
من جانبه، أوضح وزير العدل التركي يلماز تونج، في تصريح على منصة "إكس"، إن "النيابة العامة في طرسوس بدأت تحقيقا حول حادث السير الذي وقع في ولاية مرسين".
من جانبه، أعلن محافظ ولاية مرسين علي حمزة بهليفان في تصريحات صحفية، أن "حافلة ركاب كانت متجهة من دياربكر إلى أضنة، ومنها إلى أنقرة وإسطنبول، لكنها غيرت مسارها على الطريق السريع لأسباب غير معروفة وسط أمطار غزيرة، لتصطدم بسيارتين وتنقلب ومن ثم تصطدم بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، وهو ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين وفق المعلومات الأولية".
وأضاف "أن عدد القتلى والجرحى قد يزداد لاحقا".
وحوادث الطرق شائعة في تركيا بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن الظروف المناخية السيئة.