https://sarabic.ae/20240526/الداخلية-التركية-تعلن-مقتل-10-أشخاص-وإصابة-39-آخرين-بحادث-سير-في-مرسين-1089231865.html

الداخلية التركية تعلن مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في مرسين

الداخلية التركية تعلن مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في مرسين

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين بحادث سير في ولاية مرسين جنوبي البلاد. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T21:55+0000

2024-05-26T21:55+0000

2024-05-26T21:55+0000

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أنطاكيا – سبوتنيك. وقال وزارة الداخلية التركية في بيان لها، "قتل 10 أشخاص وأصيب 39 آخرون إثر تصادم حافلة لنقل ركاب بشاحنة وسيارتين في مقاطعة طرسوس التابعة لولاية مرسين جنوب البلاد".وأوضح البيان "أن الحافلة كانت متجهة من ولاية ديار بكر إلى إسطنبول".من جانبه، أعلن محافظ ولاية مرسين علي حمزة بهليفان في تصريحات صحفية، أن "حافلة ركاب كانت متجهة من دياربكر إلى أضنة، ومنها إلى أنقرة وإسطنبول، لكنها غيرت مسارها على الطريق السريع لأسباب غير معروفة وسط أمطار غزيرة، لتصطدم بسيارتين وتنقلب ومن ثم تصطدم بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس، وهو ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 39 آخرين وفق المعلومات الأولية".وأضاف "أن عدد القتلى والجرحى قد يزداد لاحقا".وحوادث الطرق شائعة في تركيا بسبب السرعة الزائدة، وعدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن الظروف المناخية السيئة.

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أخبار تركيا اليوم, العالم, الداخلية التركية