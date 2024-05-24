https://sarabic.ae/20240524/تركيا-بعد-قرار-محكمة-العدل-الدولية-تجاه-إسرائيل-لا-توجد-دولة-في-العالم-فوق-القانون-1089186665.html

تركيا بعد قرار محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل: لا توجد دولة في العالم فوق القانون

تركيا بعد قرار محكمة العدل الدولية تجاه إسرائيل: لا توجد دولة في العالم فوق القانون

سبوتنيك عربي

رحبت وزارة الخارجية التركية، بقرار محكمة العدل الدولية الصادر، اليوم الجمعة، الذي يشير إلى اتخاذ تدابير مؤقتة تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، وفتح... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T19:09+0000

2024-05-24T19:09+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

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وأكدت في بيان لها أنه "لا توجد دولة في العالم فوق القانون، ونتوقع من إسرائيل أن تمتثل فورا لجميع أحكام محكمة العدل الدولية، وفي هذا الصدد، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى القيام بدوره".وكانت محكمة العدل الدولة أصدرت، اليوم الجمعة، أمرا لإسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة، وهو حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية المتزايدة على إسرائيل، بعد مرور أكثر من 7 أشهر من الحرب في غزة.وجاء أمر المحكمة لإسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، بموافقة 13 من أعضائها مقابل عضوين.وشددت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري، وأي عمل آخر في محافظة رفح، قد يفرض على المجموعة الفلسطينية في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليا أو جزئيا".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.

https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تدين-قرار-محكمة-العدل-الدولية-وتصفه-بـالكاذب-والمثير-للاشمئزاز-1089183627.html

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