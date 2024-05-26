https://sarabic.ae/20240526/الدفاع-الروسية-تدمير-13-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعتي-كورسك-وأوريول-1089213919.html
الدفاع الروسية: تدمير 13 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وأوريول
الدفاع الروسية: تدمير 13 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وأوريول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 13 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعتي كورسك وأوريول. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T06:06+0000
2024-05-26T06:06+0000
2024-05-26T06:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأفادت الوزارة في بيان: "الليلة الماضية، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240526/مصدر-لـسبوتنيك-يكشف-عن-الأسباب-التي-تمنع-الشركات-العسكرية-الأجنبية-من-العمل-في-أوكرانيا-1089213239.html
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روسيا
الدفاع الروسية: تدمير 13 مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وأوريول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الأحد، إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف باستخدام 13 طائرة مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعتي كورسك وأوريول.
وأفادت الوزارة في بيان: "الليلة الماضية، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.