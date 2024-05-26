https://sarabic.ae/20240526/صفارات-الإنذار-تدوي-في-تل-أبيب-بعد-إعلان-القسام-استهدافها-برشقة-صاروخية-كبيرة-فيديو-1089220234.html

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إعلان "القسام" استهدافها برشقة صاروخية كبيرة... فيديو

صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إعلان "القسام" استهدافها برشقة صاروخية كبيرة... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، استهداف العاصمة الإسرائيلية تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T11:30+0000

2024-05-26T11:30+0000

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وقالت "القسام" في بيان، إنها "تقصف تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".فيما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن صفارات الإنذار دوت في جميع مدن وسط إسرائيل وتل أبيب بعد رشقة صاروخية مكثفة أطلقت من رفح جنوبي غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 12 صاروخا من قطاع غزة، حيث تم اعتراض بعضها وسقط بعضها الآخر في هرتسليا وبني براك.من جهته، أفاد الإسعاف الإسرائيلي، بإصابة شخص بشظايا صاروخ سقط في هرتسليا شمالي تل أبيب.وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت أمس السبت، بعد 8 أشهر منذ بدء الحرب، أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة بعد ظهر أمس السبت شمالي قطاع غزة.وأضافت "القسام" في بيان أنه مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها.في المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، في بيان على موقع "إكس"، وجود "أي حادث لاختطاف جنود إسرائيليين"، وذلك رداً على بيان "كتائب القسام".

https://sarabic.ae/20240526/مسؤول-في-حماس-يكشف-لـسبوتينك-عدد-الجنود-الإسرائيليين-الذين-وقعوا-في-كمين-جباليا-1089217562.html

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