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مسؤول في "حماس" يكشف لـ"سبوتينك" عدد الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا في كمين جباليا
مسؤول في "حماس" يكشف لـ"سبوتينك" عدد الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا في كمين جباليا
سبوتنيك عربي
كشف محمد أبو طربوش مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، عن عدد أفراد القوة الإسرائيلية التي وقعت في الكمين، الذي نصبته لهم "كتائب... 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T08:58+0000
2024-05-26T10:16+0000
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وقال أبو طربوش لإذاعة "سبوتنيك"، إن عدد أفراد القوة التي اشتبكت معها "كتائب القسام" في مخيم جباليا وأسقطتهم بين جريح وقتيل وأسير يبلغ 16 جنديا.وأوضح أنه سيتم نشر مقاطع فيديو تباعا لتوضيح أعداد الأسرى وتفاصيلهم.وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت بعد 232 يوماً وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة بعد ظهر أمس السبت شمالي قطاع غزة.وأضافت "القسام" في بيان أنه مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها.في المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، في بيان على موقع "إكس"، وجود "أي حادث لاختطاف جنود إسرائيليين"، وذلك رداً على بيان "كتائب القسام".
https://sarabic.ae/20240525/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-قوة-إسرائيلية-في-جباليا-شمالي-غزة-وقتل-وأسر-أفرادها-وإسرائيل-تعلق-فيديو-1089210802.html
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طوفان الأقصى, حصري, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حصري, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

مسؤول في "حماس" يكشف لـ"سبوتينك" عدد الجنود الإسرائيليين الذين وقعوا في كمين جباليا

08:58 GMT 26.05.2024 (تم التحديث: 10:16 GMT 26.05.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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كشف محمد أبو طربوش مسؤول العمل الجماهيري في حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، عن عدد أفراد القوة الإسرائيلية التي وقعت في الكمين، الذي نصبته لهم "كتائب القسام" في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وقال أبو طربوش لإذاعة "سبوتنيك"، إن عدد أفراد القوة التي اشتبكت معها "كتائب القسام" في مخيم جباليا وأسقطتهم بين جريح وقتيل وأسير يبلغ 16 جنديا.
وأوضح أنه سيتم نشر مقاطع فيديو تباعا لتوضيح أعداد الأسرى وتفاصيلهم.
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
"القسام" تعلن استهداف قوة إسرائيلية في جباليا شمالي غزة وقتل وأسر أفرادها.. وإسرائيل تعلق... فيديو
أمس, 22:19 GMT
وكانت "كتائب القسام" قد أعلنت بعد 232 يوماً وللمرة الأولى منذ بدء الحرب، أسر وقتل وجرح جنود إسرائيليين خلال عملية مركبة بعد ظهر أمس السبت شمالي قطاع غزة.
وأضافت "القسام" في بيان أنه مقاتليها استدرجوا قوة إسرائيلية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا واشتبكوا مع أفرادها من مسافة صفر، وأوقعوا جميع أفرادها بين قتيل وجريح وأسير واستولوا على العتاد العسكري لها.
في المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، في بيان على موقع "إكس"، وجود "أي حادث لاختطاف جنود إسرائيليين"، وذلك رداً على بيان "كتائب القسام".
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