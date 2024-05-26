مجسم للكعبة في دولة أفريقية يثير جدلا واسعا.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح، وحزب الله يتوّعد اسرائيل بـ"مفاجآت"
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
08:18 GMT
14 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
08:33 GMT
27 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
09:03 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:14 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف مادة خفيفة في الجرافيت كالموصلية الفائقة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
مساعي أمريكية لتخفيف التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب معبر رفح
11:31 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240526/مجسم-للكعبة-في-دولة-أفريقية-يثير-جدلا-واسعا-فيديو-1089219722.html
مجسم للكعبة في دولة أفريقية يثير جدلا واسعا.. فيديو
مجسم للكعبة في دولة أفريقية يثير جدلا واسعا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لمواطنين داخل نيجيريا، وهم يطوفون حول مجسم للكعبة المشرفة، ما أثار جدلا واسعا في الدولة الأفريقية. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T11:25+0000
2024-05-26T11:25+0000
مجتمع
نادي الفيديو
أخبار الحج
منوعات
نيجيريا
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078276444_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_459a6161406ae81436915f02feaa1e0d.jpg
لكن تبين أن هذا المجسم "تعليمي"، وتم صنعه بغرض التدريب قبل السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.واستقبل مطار الملك عبدالعزيز آل سعود بمدينة جدة، في 9 مايو/ أيار الجاري، أولى رحلات موسم الحج لعام 2024، قادمة من العاصمة البنغالية "دكا"، في إطار الحج المبكر لحجاج قارة آسيا.ومن المقرر أن تستقبل المملكة العربية السعودية نحو 1.9 مليون حاج قادمين من 150 دولة حول العالم، وسيتم وصول الحجاج برا وبحرا وجوا حتى 11 يونيو/ حزيران المقبل.وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445 بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران، السابع من شهر ذو الحجة 1445، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
https://sarabic.ae/20230413/إيران-تؤكد-مجددا-سعيها-لإعادة-فتح-سفارتها-وقنصليتها-في-السعودية-قبل-موسم-الحج-1075853961.html
نيجيريا
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078276444_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9662fe0953a87d303cb9d49bb3b7d82b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, أخبار الحج, منوعات, نيجيريا, السعودية
نادي الفيديو, أخبار الحج, منوعات, نيجيريا, السعودية

مجسم للكعبة في دولة أفريقية يثير جدلا واسعا.. فيديو

11:25 GMT 26.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIالكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
الكعبة المشرفة
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لمواطنين داخل نيجيريا، وهم يطوفون حول مجسم للكعبة المشرفة، ما أثار جدلا واسعا في الدولة الأفريقية.
لكن تبين أن هذا المجسم "تعليمي"، وتم صنعه بغرض التدريب قبل السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
واستقبل مطار الملك عبدالعزيز آل سعود بمدينة جدة، في 9 مايو/ أيار الجاري، أولى رحلات موسم الحج لعام 2024، قادمة من العاصمة البنغالية "دكا"، في إطار الحج المبكر لحجاج قارة آسيا.
ومن المقرر أن تستقبل المملكة العربية السعودية نحو 1.9 مليون حاج قادمين من 150 دولة حول العالم، وسيتم وصول الحجاج برا وبحرا وجوا حتى 11 يونيو/ حزيران المقبل.
القنصلية الإيرانية في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2023
إيران تؤكد مجددا سعيها لإعادة فتح سفارتها وقنصليتها في السعودية قبل موسم الحج
13 أبريل 2023, 08:32 GMT
وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445 بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران، السابع من شهر ذو الحجة 1445، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "القسام" تعلن أسر جنود إسرائيليين وتل أبيب تنفي05:35 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح24 مايو, 22:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала