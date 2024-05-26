https://sarabic.ae/20240526/مجسم-للكعبة-في-دولة-أفريقية-يثير-جدلا-واسعا-فيديو-1089219722.html
مجسم للكعبة في دولة أفريقية يثير جدلا واسعا.. فيديو
مجسم للكعبة في دولة أفريقية يثير جدلا واسعا.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لمواطنين داخل نيجيريا، وهم يطوفون حول مجسم للكعبة المشرفة، ما أثار جدلا واسعا في الدولة الأفريقية. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T11:25+0000
2024-05-26T11:25+0000
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لكن تبين أن هذا المجسم "تعليمي"، وتم صنعه بغرض التدريب قبل السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.واستقبل مطار الملك عبدالعزيز آل سعود بمدينة جدة، في 9 مايو/ أيار الجاري، أولى رحلات موسم الحج لعام 2024، قادمة من العاصمة البنغالية "دكا"، في إطار الحج المبكر لحجاج قارة آسيا.ومن المقرر أن تستقبل المملكة العربية السعودية نحو 1.9 مليون حاج قادمين من 150 دولة حول العالم، وسيتم وصول الحجاج برا وبحرا وجوا حتى 11 يونيو/ حزيران المقبل.وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445 بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران، السابع من شهر ذو الحجة 1445، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.
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نادي الفيديو, أخبار الحج, منوعات, نيجيريا, السعودية
نادي الفيديو, أخبار الحج, منوعات, نيجيريا, السعودية
مجسم للكعبة في دولة أفريقية يثير جدلا واسعا.. فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل، اليوم الأحد، مقطعا مصورا لمواطنين داخل نيجيريا، وهم يطوفون حول مجسم للكعبة المشرفة، ما أثار جدلا واسعا في الدولة الأفريقية.
لكن تبين أن هذا المجسم "تعليمي"، وتم صنعه بغرض التدريب قبل السفر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
واستقبل مطار الملك عبدالعزيز آل سعود بمدينة جدة، في 9 مايو/ أيار الجاري، أولى رحلات موسم الحج لعام 2024، قادمة من العاصمة البنغالية "دكا"، في إطار الحج المبكر لحجاج قارة آسيا.
ومن المقرر أن تستقبل المملكة العربية السعودية نحو 1.9 مليون حاج قادمين من 150 دولة حول العالم، وسيتم وصول الحجاج برا وبحرا وجوا حتى 11 يونيو/ حزيران المقبل.
وسيبدأ موعد الحج في العام الهجري الحالي 1445 بيوم التروية، الذي يوافق 13 يونيو/ حزيران، السابع من شهر ذو الحجة 1445، على أن يتم تصعيد الحجيج إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج، مساء 14 يونيو، الموافق ليلة الثامن من شهر ذو الحجة، على أن تنتهي مناسك الحج رسميا يوم 19 يونيو، الذي يوافق 13 ذو الحجة من العام الهجري 1445.