https://sarabic.ae/20240526/مهاجم-يطعن-3-أشخاص-في-فرنسا-1089226690.html

مهاجم يطعن 3 أشخاص في فرنسا

مهاجم يطعن 3 أشخاص في فرنسا

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات الفرنسية أنها ألقت القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية طعن في محطة مترو بمدينة ليون، جنوب شرقي البلاد. 26.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-26T16:49+0000

2024-05-26T16:49+0000

2024-05-26T16:49+0000

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ووقع الحادث، اليوم الأحد، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، دون أن يتم نشر المزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت "سويس إنفو".وشهدت فرنسا العديد من الحوادث، التي تنتهي بإلقاء القبض على منفذها، ومنها القبض على شخص كان يحاول تفجير القنصلية الإيرانية في البلاد، الشهر الماضي.وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن ممثلو الادعاء العام الفرنسي، أن الشرطة قتلت رجلا هدد عناصرها بالقتل، وفي ذات الشهر، أصيب 3 أشخاص في حادث طعن، وتم إلقاء القبض على المنفذ لاحقا.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا حول ما وصفه بـ "مؤامرة إرهابية"، بعد عملية طعن سائح أجنبي بالقرب من برج "إيفل" في باريس.

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