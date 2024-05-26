https://sarabic.ae/20240526/مهاجم-يطعن-3-أشخاص-في-فرنسا-1089226690.html
مهاجم يطعن 3 أشخاص في فرنسا
مهاجم يطعن 3 أشخاص في فرنسا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الفرنسية أنها ألقت القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية طعن في محطة مترو بمدينة ليون، جنوب شرقي البلاد. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T16:49+0000
2024-05-26T16:49+0000
2024-05-26T16:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/03/1083697959_0:18:1001:581_1920x0_80_0_0_10523188dc029685ef3d6528a69d675d.jpg
ووقع الحادث، اليوم الأحد، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، دون أن يتم نشر المزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت "سويس إنفو".وشهدت فرنسا العديد من الحوادث، التي تنتهي بإلقاء القبض على منفذها، ومنها القبض على شخص كان يحاول تفجير القنصلية الإيرانية في البلاد، الشهر الماضي.وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن ممثلو الادعاء العام الفرنسي، أن الشرطة قتلت رجلا هدد عناصرها بالقتل، وفي ذات الشهر، أصيب 3 أشخاص في حادث طعن، وتم إلقاء القبض على المنفذ لاحقا.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا حول ما وصفه بـ "مؤامرة إرهابية"، بعد عملية طعن سائح أجنبي بالقرب من برج "إيفل" في باريس.
https://sarabic.ae/20240413/إصابة-عدة-أشخاص-في-حادث-طعن-بمركز-تجاري-في-أستراليا-فيديو-1087943165.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/03/1083697959_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_b5095461c726452e7084bda2df96a770.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار
مهاجم يطعن 3 أشخاص في فرنسا
أعلنت السلطات الفرنسية أنها ألقت القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية طعن في محطة مترو بمدينة ليون، جنوب شرقي البلاد.
ووقع الحادث، اليوم الأحد، وأدى إلى إصابة
3 أشخاص، دون أن يتم نشر المزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت
"سويس إنفو".
وشهدت فرنسا العديد من الحوادث، التي تنتهي بإلقاء القبض على منفذها، ومنها القبض على شخص كان يحاول تفجير القنصلية الإيرانية في البلاد، الشهر الماضي.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن ممثلو الادعاء العام الفرنسي
، أن الشرطة قتلت رجلا هدد عناصرها بالقتل، وفي ذات الشهر، أصيب 3 أشخاص في حادث طعن، وتم إلقاء القبض على المنفذ لاحقا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا حول ما وصفه بـ "مؤامرة إرهابية"، بعد عملية طعن
سائح أجنبي بالقرب من برج "إيفل" في باريس.