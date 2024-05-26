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مهاجم يطعن 3 أشخاص في فرنسا
مهاجم يطعن 3 أشخاص في فرنسا
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الفرنسية أنها ألقت القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية طعن في محطة مترو بمدينة ليون، جنوب شرقي البلاد. 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T16:49+0000
2024-05-26T16:49+0000
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ووقع الحادث، اليوم الأحد، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، دون أن يتم نشر المزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت "سويس إنفو".وشهدت فرنسا العديد من الحوادث، التي تنتهي بإلقاء القبض على منفذها، ومنها القبض على شخص كان يحاول تفجير القنصلية الإيرانية في البلاد، الشهر الماضي.وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن ممثلو الادعاء العام الفرنسي، أن الشرطة قتلت رجلا هدد عناصرها بالقتل، وفي ذات الشهر، أصيب 3 أشخاص في حادث طعن، وتم إلقاء القبض على المنفذ لاحقا.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا حول ما وصفه بـ "مؤامرة إرهابية"، بعد عملية طعن سائح أجنبي بالقرب من برج "إيفل" في باريس.
https://sarabic.ae/20240413/إصابة-عدة-أشخاص-في-حادث-طعن-بمركز-تجاري-في-أستراليا-فيديو-1087943165.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , الأخبار

مهاجم يطعن 3 أشخاص في فرنسا

16:49 GMT 26.05.2024
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFضباط الشرطة الفرنسية يقفون للحراسة في مكان حادث الطعن في باريس، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023
ضباط الشرطة الفرنسية يقفون للحراسة في مكان حادث الطعن في باريس، 2 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2024
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
تابعنا عبر
أعلنت السلطات الفرنسية أنها ألقت القبض على المشتبه به في تنفيذ عملية طعن في محطة مترو بمدينة ليون، جنوب شرقي البلاد.
ووقع الحادث، اليوم الأحد، وأدى إلى إصابة 3 أشخاص، دون أن يتم نشر المزيد من التفاصيل، حسبما ذكرت "سويس إنفو".
وشهدت فرنسا العديد من الحوادث، التي تنتهي بإلقاء القبض على منفذها، ومنها القبض على شخص كان يحاول تفجير القنصلية الإيرانية في البلاد، الشهر الماضي.
الشرطة الأسترالية في ملبورن، أستراليا 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2024
إصابة عدة أشخاص في حادث طعن بمركز تجاري في أستراليا... فيديو
13 أبريل, 07:44 GMT
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلن ممثلو الادعاء العام الفرنسي، أن الشرطة قتلت رجلا هدد عناصرها بالقتل، وفي ذات الشهر، أصيب 3 أشخاص في حادث طعن، وتم إلقاء القبض على المنفذ لاحقا.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقا حول ما وصفه بـ "مؤامرة إرهابية"، بعد عملية طعن سائح أجنبي بالقرب من برج "إيفل" في باريس.
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