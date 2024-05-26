https://sarabic.ae/20240526/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-حرب-إسرائيل-على-غزة-إبادة-جماعية-حقيقية-1089214836.html
وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية حقيقية"
وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية حقيقية"
سبوتنيك عربي
وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية حقيقية". 26.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-26T06:59+0000
2024-05-26T06:59+0000
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وقالت روبليس خلال مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين "ليس تحركا ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة على إنهاء العنف في غزة.وتابعت: "هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم".وأعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج هذا الأسبوع أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/ أيار الجاري.ولاقت هذه الخطوة ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" وتنديداً من إسرائيل التي قررت استدعاء سفرائها لدى الدول الأوروبية الثلاث.ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار الدول الثلاث، بأنه "مكافأة للإرهاب".فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه قرر منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية.
https://sarabic.ae/20240522/رئيس-وزراء-إسبانيا-سنعترف-بدولة-فلسطينية-يوم-28-مايو-الجاري-1089089039.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
وزيرة الدفاع الإسبانية: حرب إسرائيل على غزة "إبادة جماعية حقيقية"
وصفت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليس، الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية حقيقية".
وقالت
روبليس خلال مقابلة تلفزيونية، أمس السبت، إن اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين "ليس تحركا ضد إسرائيل"، مشيرة إلى أنه يهدف إلى المساعدة على إنهاء العنف في غزة.
وأضافت: "لا يمكننا تجاهل ما يحدث في غزة، وهو إبادة جماعية حقيقية".
وتابعت: "هذا ليس ضد أحد، هذا ليس ضد دولة إسرائيل، هذا ليس ضد الإسرائيليين الذين نحترمهم".
وأعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج هذا الأسبوع أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو/ أيار الجاري.
ولاقت هذه الخطوة ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" وتنديداً من إسرائيل التي قررت استدعاء سفرائها لدى الدول الأوروبية الثلاث.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
قرار الدول الثلاث، بأنه "مكافأة للإرهاب".
فيما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه قرر منع القنصلية الإسبانية في القدس
من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية.