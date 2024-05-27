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القوات الروسية تحرر إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف
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https://sarabic.ae/20240527/التشيك-تدعو-أوروبا-وأمريكا-إلى-عدم-تكرار-تجربة-الحرب-العالمية-الثانية-1089241255.html
التشيك تدعو أوروبا وأمريكا إلى عدم تكرار تجربة الحرب العالمية الثانية
التشيك تدعو أوروبا وأمريكا إلى عدم تكرار تجربة الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التشيكية، مارتن دفوراك، بأن الوضع الحالي في العالم يذكر بما كان يحدث عشية الحرب العالمية الثانية، داعيًا أوروبا والولايات... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T10:20+0000
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العالم
سلوفاكيا
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وجاءت تصريحات وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التشيكية، مارتن دفوراك، خلال مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، قال فيها إنه "بسبب الأحداث الأخيرة في سلوفاكيا وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عموما هناك ظاهرة الكراهية والعداء المتزايدة"، مضيفًا بالقول: "آمل ألا يحكموا علينا بتكرار تجربة الحرب العالمية الثانية". وردا على سؤال عما إذا كان يرى أوجه تشابه بين الوضع الحالي والوضع قبل الحرب العالمية الثانية، قال دفوراك: "دعونا نتحلى بالذكاء الكافي وسنحاول إيقاف هذا قبل أن يحدث مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن جمهورية التشيك دخلت في حالة من الصدمة عندما علمت بمحاولة اغتيال فيتسو.واعتبر دفوراك أنه "يجب أن تتوقف الهجمات أو على الأقل تقليلها وأن يكون الجميع قادر على الجلوس على الطاولة لحل المشاكل وعدم الحديث عن المعارضين السياسيين كأعداء أو فئران أو خنازير"، لافتًا إلى أن ثقافة الكراهية تعيد الجميع إلى الوراء أي قبل 100 عام.
https://sarabic.ae/20240522/كيف-تعمل-واشنطن-على-طمس-فكرة-الإرهاب-السياسي-في-أوروبا-بعد-اغتيال-فيتسو؟-1089092805.html
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العالم, سلوفاكيا
العالم, سلوفاكيا

التشيك تدعو أوروبا وأمريكا إلى عدم تكرار تجربة الحرب العالمية الثانية

10:20 GMT 27.05.2024
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعلام جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي في السفارة التشيكية في موسكو
أعلام جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي في السفارة التشيكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© Sputnik . Valery Melnikov
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تابعنا عبر
صرح وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التشيكية، مارتن دفوراك، بأن الوضع الحالي في العالم يذكر بما كان يحدث عشية الحرب العالمية الثانية، داعيًا أوروبا والولايات المتحدة عدم تكرار هذه الأحداث.
وجاءت تصريحات وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التشيكية، مارتن دفوراك، خلال مقابلة مع صحيفة "إل باييس" الإسبانية، قال فيها إنه "بسبب الأحداث الأخيرة في سلوفاكيا وفي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية عموما هناك ظاهرة الكراهية والعداء المتزايدة"، مضيفًا بالقول: "آمل ألا يحكموا علينا بتكرار تجربة الحرب العالمية الثانية".
وردا على سؤال عما إذا كان يرى أوجه تشابه بين الوضع الحالي والوضع قبل الحرب العالمية الثانية، قال دفوراك: "دعونا نتحلى بالذكاء الكافي وسنحاول إيقاف هذا قبل أن يحدث مرة أخرى"، مشيرًا إلى أن جمهورية التشيك دخلت في حالة من الصدمة عندما علمت بمحاولة اغتيال فيتسو.
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
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وتابع دفوراك بالقول إن "مثل هذه التصرفات ليست جزءا من ثقافتنا السياسية، وليس فقط في سلوفاكيا، ولكن في كل مكان يجب أن نحاول تهدئة المشاعر والعودة إلى النقاش السياسي الطبيعي"، مؤكدًا أنه لا ينبغي بناء الحياة السياسية على أساس رسائل الكراهية والخطب العدوانية والأكاذيب.

واعتبر دفوراك أنه "يجب أن تتوقف الهجمات أو على الأقل تقليلها وأن يكون الجميع قادر على الجلوس على الطاولة لحل المشاكل وعدم الحديث عن المعارضين السياسيين كأعداء أو فئران أو خنازير"، لافتًا إلى أن ثقافة الكراهية تعيد الجميع إلى الوراء أي قبل 100 عام.
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