https://sarabic.ae/20240522/كيف-تعمل-واشنطن-على-طمس-فكرة-الإرهاب-السياسي-في-أوروبا-بعد-اغتيال-فيتسو؟-1089092805.html

كيف تعمل واشنطن على "طمس" فكرة الإرهاب السياسي في أوروبا بعد محاولة اغتيال فيتسو؟

كيف تعمل واشنطن على "طمس" فكرة الإرهاب السياسي في أوروبا بعد محاولة اغتيال فيتسو؟

سبوتنيك عربي

ذكر المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن وكالات حكومية أمريكية تسعى إلى الانضمام للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، من... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T08:23+0000

2024-05-22T08:23+0000

2024-05-22T08:37+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سلوفاكيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084293179_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dffe03543f79bcca4258eff37db759ba.jpg

وقال بيان جهاز المخابرات: "لا يزال التحقيق في الهجوم الإرهابي مستمرًا. وفي هذا الصدد، من اللافت للنظر أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يحاولون بإصرار فرض رواية "الجاني الوحيد" الذي كان غير راضٍ عن "تراجع الديمقراطية" في سلوفاكيا". ووقعت محاولة اغتيال لفيتسو، الذي تحدث مراراً وتكراراً ضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، في 15 مايو/أيار، بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بأربع رصاصات اخترقت منطقة البطن.نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلةووفقا لوزارة الداخلية السلوفاكية، فإن منفذ عملية الاغتيال، الكاتب يوراي تسينتولا، البالغ من العمر 71 عاما، كانت له دوافع سياسية وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنه لم يكن مرتبطًا بجماعات متطرفة.وعبّرت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، عن صدمتها بالهجوم المسلح على رئيس الوزراء، واصفة إياه بـ"الوحشي".وقال فيتسو إن "الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014، مع تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين، وقد تم خداع روسيا بأن الناتو سيتوقف عن التوسع".نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة

https://sarabic.ae/20240515/تصويت-برأيك-من-يقف-خلف-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-الذي-عارض-تسليح-أوكرانيا؟-1088866516.html

https://sarabic.ae/20240520/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-متخوف-من-تصرفات-انتقامية-لفيتسو-بعد-محاولة-الاغتيال-1089024104.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سلوفاكيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سلوفاكيا, العالم