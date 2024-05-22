https://sarabic.ae/20240522/كيف-تعمل-واشنطن-على-طمس-فكرة-الإرهاب-السياسي-في-أوروبا-بعد-اغتيال-فيتسو؟-1089092805.html
كيف تعمل واشنطن على "طمس" فكرة الإرهاب السياسي في أوروبا بعد محاولة اغتيال فيتسو؟
كيف تعمل واشنطن على "طمس" فكرة الإرهاب السياسي في أوروبا بعد محاولة اغتيال فيتسو؟
سبوتنيك عربي
ذكر المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن وكالات حكومية أمريكية تسعى إلى الانضمام للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، من... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T08:23+0000
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وقال بيان جهاز المخابرات: "لا يزال التحقيق في الهجوم الإرهابي مستمرًا. وفي هذا الصدد، من اللافت للنظر أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يحاولون بإصرار فرض رواية "الجاني الوحيد" الذي كان غير راضٍ عن "تراجع الديمقراطية" في سلوفاكيا". ووقعت محاولة اغتيال لفيتسو، الذي تحدث مراراً وتكراراً ضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، في 15 مايو/أيار، بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بأربع رصاصات اخترقت منطقة البطن.نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلةووفقا لوزارة الداخلية السلوفاكية، فإن منفذ عملية الاغتيال، الكاتب يوراي تسينتولا، البالغ من العمر 71 عاما، كانت له دوافع سياسية وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنه لم يكن مرتبطًا بجماعات متطرفة.وعبّرت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، عن صدمتها بالهجوم المسلح على رئيس الوزراء، واصفة إياه بـ"الوحشي".وقال فيتسو إن "الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014، مع تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين، وقد تم خداع روسيا بأن الناتو سيتوقف عن التوسع".نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة
https://sarabic.ae/20240515/تصويت-برأيك-من-يقف-خلف-اغتيال-رئيس-وزراء-سلوفاكيا-الذي-عارض-تسليح-أوكرانيا؟-1088866516.html
https://sarabic.ae/20240520/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-متخوف-من-تصرفات-انتقامية-لفيتسو-بعد-محاولة-الاغتيال-1089024104.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سلوفاكيا, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سلوفاكيا, العالم
كيف تعمل واشنطن على "طمس" فكرة الإرهاب السياسي في أوروبا بعد محاولة اغتيال فيتسو؟
08:23 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 08:37 GMT 22.05.2024)
ذكر المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن وكالات حكومية أمريكية تسعى إلى الانضمام للتحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، من أجل استبعاد الترويج لموضوع الإرهاب السياسي في أوروبا و"الأثر الخارجي" المحتمل في هذا الهجوم الإرهابي.
وقال بيان جهاز المخابرات: "لا يزال التحقيق في الهجوم الإرهابي مستمرًا. وفي هذا الصدد، من اللافت للنظر أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يحاولون بإصرار فرض رواية "الجاني الوحيد" الذي كان غير راضٍ عن "تراجع الديمقراطية" في سلوفاكيا".
وأضاف الجهاز: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدى وكالة الاستخبارات الروسية فإن وكالات الحكومة الأمريكية تسعى بالفعل للانضمام إلى التحقيق من أجل توجيهه في "الاتجاه الصحيح"، والمهمة تتمثل في استبعاد الترويج لموضوع "الإرهاب السياسي في أوروبا"، بل وأكثر من ذلك احتمال وجود أثر خارجي في الهجوم الإرهابي".
ووقعت محاولة اغتيال لفيتسو، الذي تحدث مراراً وتكراراً ضد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، في 15 مايو/أيار، بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى إثر إصابته بأربع رصاصات اخترقت منطقة البطن.
ووفقا لوزارة الداخلية السلوفاكية، فإن منفذ عملية الاغتيال، الكاتب يوراي تسينتولا، البالغ من العمر 71 عاما، كانت له دوافع سياسية وشارك في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، لكنه لم يكن مرتبطًا بجماعات متطرفة.
وعبّرت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا تشابوتوفا، عن صدمتها بالهجوم المسلح على رئيس الوزراء، واصفة إياه بـ"الوحشي".
كما أكد معارضته إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو (حلف شمال الأطلسي) إلى هذا البلد من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الصراع، مشددا على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق عدو لها.
وقال فيتسو إن "الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014، مع تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين، وقد تم خداع روسيا بأن الناتو سيتوقف عن التوسع".