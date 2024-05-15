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نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة السلوفاكي توماس تارابا، اليوم الخميس، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T23:49+0000
2024-05-15T23:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن تارابا قوله: "أعتقد أنه (رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو) سينجو في النهاية".وأضاف: "في الوقت الحالي، حياته ليست في خطر".وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.وقال فيتسو إن الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014 مع "تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين"، وقد تم خداع روسيا بأن حلف الناتو سيتوقف عن التوسع.ومنذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".
https://sarabic.ae/20240515/وزير-الداخلية-السلوفاكي-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-كانت-لدوافع-سياسية-1088875630.html
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نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة

23:49 GMT 15.05.2024
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARDرئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . KENZO TRIBOUILLARD
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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة السلوفاكي توماس تارابا، اليوم الخميس، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها أمس الأربعاء.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن تارابا قوله: "أعتقد أنه (رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو) سينجو في النهاية".
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
وزير الداخلية السلوفاكي: محاولة اغتيال رئيس الوزراء كانت لدوافع سياسية
19:14 GMT
وأضاف: "في الوقت الحالي، حياته ليست في خطر".
وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.
وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.
وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.
وقال فيتسو إن الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014 مع "تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين"، وقد تم خداع روسيا بأن حلف الناتو سيتوقف عن التوسع.
ومنذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".
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