https://sarabic.ae/20240515/نائب-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يؤكد-أن-حياة-فيتسو-ليست-في-خطر-بعد-محاولة-الاغتيال-الفاشلة-1088878673.html
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة
سبوتنيك عربي
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة السلوفاكي توماس تارابا، اليوم الخميس، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T23:49+0000
2024-05-15T23:49+0000
2024-05-15T23:49+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن تارابا قوله: "أعتقد أنه (رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو) سينجو في النهاية".وأضاف: "في الوقت الحالي، حياته ليست في خطر".وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.وقال فيتسو إن الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014 مع "تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين"، وقد تم خداع روسيا بأن حلف الناتو سيتوقف عن التوسع.ومنذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".
https://sarabic.ae/20240515/وزير-الداخلية-السلوفاكي-محاولة-اغتيال-رئيس-الوزراء-كانت-لدوافع-سياسية-1088875630.html
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العالم, أخبار العالم الآن, سلوفاكيا
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة السلوفاكي توماس تارابا، اليوم الخميس، أن حياة رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها أمس الأربعاء.
موسكو - سبوتنيك
. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن تارابا قوله: "أعتقد أنه (رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو) سينجو في النهاية".
وأضاف: "في الوقت الحالي، حياته ليست في خطر".
وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا
وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.
وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.
وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.
وقال فيتسو إن الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014 مع "تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين"، وقد تم خداع روسيا بأن حلف الناتو سيتوقف عن التوسع.
ومنذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".