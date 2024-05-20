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القوات الروسية تحرر بيلوغوروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240520/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-متخوف-من-تصرفات-انتقامية-لفيتسو-بعد-محاولة-الاغتيال-1089024104.html
إعلام: الاتحاد الأوروبي متخوف من تصرفات انتقامية لفيتسو بعد محاولة الاغتيال
إعلام: الاتحاد الأوروبي متخوف من تصرفات انتقامية لفيتسو بعد محاولة الاغتيال
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، عن خشية تراود المسؤولين الأوروبيين بشأن تحول رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، بعد محاولة الاغتيال الأخيرة، إلى عائق... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T10:14+0000
2024-05-20T10:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقريرها أن مسؤولون الأوروبيون باتوا يخشون من أن يصبح فيتسو قوة أكثر تخريبية داخل الناتو، مثل الرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي أخر دخول فنلندا والسويد".وأشارت الصحيفة فايننشال إلى أنه قبل محاولة الاغتيال، انضم فيتسو إلى الزعيم المجري في معارضة ترشيح رئيس الوزراء الهولندي الحالي مارك روته لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، مضيفة أنه مع ذلك، وفقاً لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لم يذكر اسمه، فإن فيكو تصرف حتى الآن بشكل أكثر ميلاً إلى التسوية في السر مقارنة بما كان عليه خلال ظهوره العلني "العدواني". وفقًا للصحيفة فاجأت محاولة اغتيال فيكو السلوفاكيين، وبينما يتعافى، يتساءل السلوفاكيون عن نوع القائد الذي سيصبح بعد التجربة، "هل سيطوي الصفحة أم يسعى للانتقام وتعزيز سلطته؟".وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.وقال فيتسو إن الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014 مع "تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين"، وقد تم خداع روسيا بأن حلف الناتو سيتوقف عن التوسع.ومنذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".
https://sarabic.ae/20240515/نائب-رئيس-الوزراء-السلوفاكي-يؤكد-أن-حياة-فيتسو-ليست-في-خطر-بعد-محاولة-الاغتيال-الفاشلة-1088878673.html
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العالم, الناتو
العالم, الناتو

إعلام: الاتحاد الأوروبي متخوف من تصرفات انتقامية لفيتسو بعد محاولة الاغتيال

10:14 GMT 20.05.2024
© AFP 2023 / MARWAN IBRAHIMالدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش
الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / MARWAN IBRAHIM
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، عن خشية تراود المسؤولين الأوروبيين بشأن تحول رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، بعد محاولة الاغتيال الأخيرة، إلى عائق ومعارض شرس لإمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وكذلك إمكانية مراجعة مستقبل عضوية بلاده في الناتو.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في تقريرها أن مسؤولون الأوروبيون باتوا يخشون من أن يصبح فيتسو قوة أكثر تخريبية داخل الناتو، مثل الرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي أخر دخول فنلندا والسويد".
وأشارت الصحيفة فايننشال إلى أنه قبل محاولة الاغتيال، انضم فيتسو إلى الزعيم المجري في معارضة ترشيح رئيس الوزراء الهولندي الحالي مارك روته لمنصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، مضيفة أنه مع ذلك، وفقاً لمسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لم يذكر اسمه، فإن فيكو تصرف حتى الآن بشكل أكثر ميلاً إلى التسوية في السر مقارنة بما كان عليه خلال ظهوره العلني "العدواني".
وفقًا للصحيفة فاجأت محاولة اغتيال فيكو السلوفاكيين، وبينما يتعافى، يتساءل السلوفاكيون عن نوع القائد الذي سيصبح بعد التجربة، "هل سيطوي الصفحة أم يسعى للانتقام وتعزيز سلطته؟".
رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
نائب رئيس الوزراء السلوفاكي يؤكد أن حياة فيتسو ليست في خطر بعد محاولة الاغتيال الفاشلة
15 مايو, 23:49 GMT
وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، الأربعاء، لمحاولة اغتيال بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا وسط البلاد، وتم نقله إلى المستشفى.
وعبرت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي" على رئيس الوزراء.
وكان فيتسو يعارض في أكثر من مناسبة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد أنه سيعرقل عضوية أوكرانيا في حلف الناتو، موضحًا أن ذلك سيؤدي إلى بدء الحرب العالمية الثالثة.
وقال فيتسو إن الصراع في أوكرانيا بدأ في عام 2014 مع "تفشي النازيين الجدد الأوكرانيين"، وقد تم خداع روسيا بأن حلف الناتو سيتوقف عن التوسع.
ومنذ توليه منصبه في أكتوبر الماضي، أدلى فيتسو بسلسلة من التصريحات المناهضة لأوكرانيا، وعارض إرسال عسكريين سلوفاكيين إلى هناك. ووفقًا لتصريحاته، فإن احتمال إرسال قوات الناتو إلى هذا البلد قد يؤدي إلى تصعيد الصراع، وأكد على أن سلوفاكيا ليست من بين الدول المهتمة بخلق أعداء".
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