https://sarabic.ae/20240527/تحاصرها-قوات-الدعم-السريع-ماذا-يحدث-في-الفاشر-عاصمة-ولاية-دارفور-1089256424.html
تحاصرها قوات "الدعم السريع".. ماذا يحدث في الفاشر عاصمة ولاية دارفور؟
تحاصرها قوات "الدعم السريع".. ماذا يحدث في الفاشر عاصمة ولاية دارفور؟
سبوتنيك عربي
تحاول قوات "الدعم السريع" السيطرة على مدينة الفاشر لتعلن بعدها سيطرتها الكاملة على إقليم درافور، فيما يحاول الجيش السوداني والفصائل المسلحة التصدي لها وإحباط... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T15:23+0000
2024-05-27T15:23+0000
2024-05-27T15:23+0000
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انفوجرافيك, инфографика
تحاصرها قوات "الدعم السريع".. ماذا يحدث في الفاشر عاصمة ولاية دارفور؟
تحاول قوات "الدعم السريع" السيطرة على مدينة الفاشر لتعلن بعدها سيطرتها الكاملة على إقليم درافور، فيما يحاول الجيش السوداني والفصائل المسلحة التصدي لها وإحباط مخططها.