https://sarabic.ae/20240527/قتلى-وجرحى-جراء-قصف-إسرائيلي-على-شمال-رفح-1089266076.html

قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على شمال رفح

قتلى وجرحى جراء قصف إسرائيلي على شمال رفح

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين، بمقتل عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة. 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T21:40+0000

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وأكدت مصادر محلية لوكالة "وفا"، مقتل 7 فلسطينيين وإصابة 6 آخرين، في قصف إسرائيلي لمنزل شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين 7 أشخاص و6 جرحى من تحت أنقاض منزل دمرته غارة إسرائيلية في منطقة عريبة شمال رفح، وفقا لوكالة "وفا".كما أعلن مستشفى الكويت التخصصي في رفح، مقتل اثنين من طواقمه العاملة، جراء استهدافهما من طائرات الاستطلاع الإسرائيلية.وقال المستشفى إن القتيلين هما، رشيد برهوم (23 عاما) ومصعب العرجا (22 عاما).وفي سياق متصل، أعلنت إدارة المستشفى خروجه عن الخدمة بسبب توسيع العدوان الإسرائيلي في محافظة رفح، والاستهدافات المتكررة والمتعمدة لمحيط المستشفى، والتي كان آخرها استهداف بوابة المستشفى، ما أدى إلى ارتقاء اثنين من الطواقم العاملة فيه، وكذلك إصابة 5 من الطواقم الطبية في استهداف سابق.وتعرضت رفح خلال الساعات الأخيرة لسلسلة غارات عنيفة وقصف مدفعي مكثف وسط وشرق المحافظة، بالتزامن مع نسف قوات الجيش الإسرائيلي عدد من المنازل والمنشآت.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.جدير باذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى