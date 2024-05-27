https://sarabic.ae/20240527/نيوزيلندا-تغريم-شاب-بـ-365-دولارا-بسبب-القفز-على-أحد-الحيتان-فيديو-1089255108.html
نيوزيلندا: تغريم شاب بـ 365 دولارا بسبب القفز على أحد الحيتان... فيديو
نيوزيلندا: تغريم شاب بـ 365 دولارا بسبب القفز على أحد الحيتان... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا، السبت 25 مايو/أيار 2024، أنها تلقت بلاغًا عن شاب حاول القفز على أحد حيتان الأوركا. 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T15:00+0000
2024-05-27T15:00+0000
2024-05-27T15:00+0000
مجتمع
نادي الفيديو
حيتان
بحر
محيط
حماية البيئة
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أفادت إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا، أنها تلقت بلاغًا عن شاب، لم يُكشف عن اسمه، حاول القفز على أحد حيتان الأوركا. ونُشر على موقع إنستغرام فيديو لشاب يحاول تنفيذ ما يسميه المسؤولون "ضربة قوية بالجسم" من خلال القفز على أحد حيتان الأوركا الذي كان يسبح باطمئنان مع صغيره في المياه.وأبلغ أحد المتابعين للصفحة على إنستغرام إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا، بعد نشر الفيديو على الموقع في فبراير/شباط 2024.وقام المسؤولون بتغريم الشاب بـ600 دولار نيوزيلندي أي ما يعادل 365 دولارا أمريكيا.فيما طلب المسؤولون من الناس الإبلاغ عن أي حوادث مشابهة لأي شخص ينتهك قوانين سلامة الحيوانات.
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نادي الفيديو, حيتان, بحر, محيط, حماية البيئة
نادي الفيديو, حيتان, بحر, محيط, حماية البيئة
نيوزيلندا: تغريم شاب بـ 365 دولارا بسبب القفز على أحد الحيتان... فيديو
أعلنت إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا، السبت 25 مايو/أيار 2024، أنها تلقت بلاغًا عن شاب حاول القفز على أحد حيتان الأوركا.
أفادت إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا، أنها تلقت بلاغًا عن شاب، لم يُكشف عن اسمه، حاول القفز على أحد حيتان الأوركا.
ونُشر على موقع إنستغرام فيديو لشاب يحاول تنفيذ ما يسميه المسؤولون "ضربة قوية بالجسم" من خلال القفز على أحد حيتان الأوركا الذي كان يسبح باطمئنان مع صغيره في المياه.
وأبلغ أحد المتابعين للصفحة على إنستغرام إدارة الحفاظ على البيئة في نيوزيلندا، بعد نشر الفيديو على الموقع في فبراير/شباط 2024.
وقام المسؤولون بتغريم الشاب بـ600 دولار نيوزيلندي أي ما يعادل 365 دولارا أمريكيا.
فيما طلب المسؤولون من الناس الإبلاغ عن أي حوادث مشابهة لأي شخص ينتهك قوانين سلامة الحيوانات.