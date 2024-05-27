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وزير الخارجية الليبي: نرفض المقاربة الأمنية لمعالجة "الهجرة غير النظامية".. وروسيا شريك حقيقي
وزير الخارجية الليبي: نرفض المقاربة الأمنية لمعالجة "الهجرة غير النظامية".. وروسيا شريك حقيقي
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عبد الهادي الحويج، إن الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بدور هام وفعال في المناطق... 27.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-27T08:00+0000
2024-05-27T08:00+0000
حصري
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
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وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين روسيا وليبيا متميزة، كما أنها تاريخية واستراتيجية. إلى نص الحوار...بداية، نود التعرف على الدور الذي تقوم به الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، وبسط الاستقرار في بنغازي والعديد من المدن الليبية؟هل تؤثر الأزمات في العديد من الدول الأفريقية بشكل مباشر على ليبيا؟برأيك ما المنظور في هذا الإطار من أجل معالجة الأزمة؟اليوم نشاهد صورة مغايرة لبنغازي، على عكس ما تداول كثيرا… كيف حققتم ذلك بعد سنوات صعبة؟ما الدور الذي تقوم به ليبيا في إطار مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية؟كيف ترون المقاربة الأمنية في معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية؟بشأن العلاقات الليبية الروسية.. كيف ترون أفق تطويرها؟وافتتح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، يوم السبت، فعاليات المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة في مدينة بنغازي، بحضور وزراء الخارجية والهجرة والمرأة في الحكومة الليبية.انطلق المؤتمر تحت شعار "حلول مستدامة للهجرة"، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح أوحيدة، ورئيس البرلمان الأفريقي، وبمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية.ويهدف المؤتمر المنعقد في مدينة بنغازي، إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية التي تؤرق العديد من بلدان المنطقة الأفريقية.ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر وحماية حقوق المهاجرين وتحسين ظروف اللاجئين كما يركز على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية، كما يصدر توصياته في يومه الختامي الأحد، بمشاركة رفيعة المستوى من عشرات الدول الأفريقية والأوروبية.أجرى الحوار في بنغازي/ محمد حميدة
https://sarabic.ae/20240527/وزيرة-المرأة-الليبية-مهمتنا-تأهيل-وتمكين-الليبيات-في-جميع-القطاعات-والوزارات-1089236072.html
https://sarabic.ae/20240525/عقيلة-صالح-يعلن-عن-جولة-مشاورات-جديدة-في-الجامعة-العربية-بين-رؤساء-المجالس-الثلاثة-في-ليبيا-1089199158.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم

وزير الخارجية الليبي: نرفض المقاربة الأمنية لمعالجة "الهجرة غير النظامية".. وروسيا شريك حقيقي

08:00 GMT 27.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAوزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الشرعي، عبد الهادي الحويج
وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الشرعي، عبد الهادي الحويج - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
قال وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عبد الهادي الحويج، إن الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بدور هام وفعال في المناطق الخاضعة لسيادة الحكومة والأجهزة الأمنية والقيادة العامة.
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين روسيا وليبيا متميزة، كما أنها تاريخية واستراتيجية.
إلى نص الحوار...
بداية، نود التعرف على الدور الذي تقوم به الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، وبسط الاستقرار في بنغازي والعديد من المدن الليبية؟

بكل تأكيد تقوم الحكومة والقيادة العامة والأجهزة الأمنية والمعنية، بواجباتها القانونية والوطنية والدولية، من حيث احترام حقوق الإنسان وحقوق الأجانب المهاجرين الذين يدخلون بشكل غير قانوني، فنحن نعرف أسباب الهجرة غير النظامية ومنها النزاعات، كما يحدث في السودان وبلدان أخرى.

هل تؤثر الأزمات في العديد من الدول الأفريقية بشكل مباشر على ليبيا؟

بالتأكيد كل المشكلات التي تحدث بالجوار تلقي بظلالها على ليبيا، كونها دولة عبور، وهي ضحية لأزمة الهجرة، ورغم ذلك إننا نرحب بالأفارقة في بلدنا عبر الأطر الشرعية والرسمية، ونرفض أي محاولات لتوطين المهاجرين في بلدنا.

وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إنتصار عبود - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
وزيرة المرأة الليبية: مهمتنا تأهيل وتمكين الليبيات في جميع القطاعات والوزارات
07:30 GMT
برأيك ما المنظور في هذا الإطار من أجل معالجة الأزمة؟

نحن نؤمن برؤية ومقاربة تشاركية، بما يسمح بوضع حلول عملية وآليات غير نمطية، خاصة أن قضية الهجرة تعني بها دول المصدر ودول المعبر ودول المقصد، ونحن في لقاء المؤتمر الأوروبي الأفريقي بشأن الهجرة، نسعى عبر جمع الحكومات والبرلمانيين والمجتمع المدني والإعلام لمناقشة حلول الأزمة وآلية تفعيلها، خاصة أن القضية ليست قضية البرلماني أو صاحب القرار فقط، بل هي قضية شاملة، وهو ما يؤكد أهمية مشاركة المجتمع المدني اليوم.

اليوم نشاهد صورة مغايرة لبنغازي، على عكس ما تداول كثيرا… كيف حققتم ذلك بعد سنوات صعبة؟
كما شاهدتم أنتم بالطبع، وربما يكون من ضمن أهداف المؤتمر، تغيير الصورة النمطية السلبية عن بنغازي والمدن التي تقع ضمن سيادة الحكومة والقيادة العامة، بأنها لا تعيش حالة أمن واستقرار، كما شاهدتم التنمية والإعمار والاستقرار، ودولة القانون والمؤسسات، وربما نريد أن ينقل المشاركون ما لمسوه هنا من استقرار وأمن وما تابعوه وشاهدوه بأم أعينهم.
ما الدور الذي تقوم به ليبيا في إطار مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية؟

أود التأكيد على أن ليبيا هي بوابة أفريقيا الشمالية، وهي محورية وهامة، واستقرارها من أهم عوامل الحد من الهجرة غير النظامية.

كما نؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به القيادة العامة والأجهزة الأمنية، لكننا بحاجة إلى التعاون الدولي في ظل تزايد أعداد المهاجرين. كما أود الإشارة إلى أنه لم يسجل في سجلنا خروج أي مهاجر طيلة السواحل التي تبلغ نحو 1500 كيلو متر.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
عقيلة صالح يعلن عن جولة مشاورات جديدة في الجامعة العربية بين رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا
25 مايو, 12:24 GMT
كيف ترون المقاربة الأمنية في معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية؟
بكل تأكيد نحن نرفض المقاربة الأمنية الأوروبية بشدة، ونرفض أن نكون شرطيا لأحد، نحن نؤكد أننا مستعدون للتعاون معا، مع التأكيد على أن دورنا وحده لن يكون كافيا إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
بشأن العلاقات الليبية الروسية.. كيف ترون أفق تطويرها؟

العلاقات الروسية الليبية ممتدة واستراتيجية، وروسيا ليس لديها ماض استعماري في ليبيا أو أي من الدول العربية، وهي شريك حقيقي وأساسي، ونحن نركز بشكل كبير على تطوير هذه الشراكة، خاصة أن روسيا شريك حقيقي وأساسي لليبيا، ونحن نركز ونعتمد على هذه الشراكة في الأوجه الاقتصادية والتجارية والسياسي.

كما نؤكد أن هذه الشراكة هي رابح رابح، تقوم على الندية والاحترام المتبادل، وليست بديلا عن أحد أو ضد أحد، بل هي تؤمن على تاريخية هذه العلاقات بين روسيا وليبيا وقوتها وامتدادها.

نحن اليوم معنيون بإعادة تطوير هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.

وافتتح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، يوم السبت، فعاليات المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة في مدينة بنغازي، بحضور وزراء الخارجية والهجرة والمرأة في الحكومة الليبية.
انطلق المؤتمر تحت شعار "حلول مستدامة للهجرة"، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح أوحيدة، ورئيس البرلمان الأفريقي، وبمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية.
ويهدف المؤتمر المنعقد في مدينة بنغازي، إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية التي تؤرق العديد من بلدان المنطقة الأفريقية.
ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر وحماية حقوق المهاجرين وتحسين ظروف اللاجئين كما يركز على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية، كما يصدر توصياته في يومه الختامي الأحد، بمشاركة رفيعة المستوى من عشرات الدول الأفريقية والأوروبية.
أجرى الحوار في بنغازي/ محمد حميدة
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