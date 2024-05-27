https://sarabic.ae/20240527/وزير-الخارجية-الليبي-نرفض-المقاربة-الأمنية-لمعالجة-الهجرة-غير-النظامية-وروسيا-شريك-حقيقي-1089236529.html

وزير الخارجية الليبي: نرفض المقاربة الأمنية لمعالجة "الهجرة غير النظامية".. وروسيا شريك حقيقي

وزير الخارجية الليبي: نرفض المقاربة الأمنية لمعالجة "الهجرة غير النظامية".. وروسيا شريك حقيقي

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عبد الهادي الحويج، إن الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة تقوم بدور هام وفعال في المناطق... 27.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-27T08:00+0000

2024-05-27T08:00+0000

2024-05-27T08:00+0000

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العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، أن العلاقات بين روسيا وليبيا متميزة، كما أنها تاريخية واستراتيجية. إلى نص الحوار...بداية، نود التعرف على الدور الذي تقوم به الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة في مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، وبسط الاستقرار في بنغازي والعديد من المدن الليبية؟هل تؤثر الأزمات في العديد من الدول الأفريقية بشكل مباشر على ليبيا؟برأيك ما المنظور في هذا الإطار من أجل معالجة الأزمة؟اليوم نشاهد صورة مغايرة لبنغازي، على عكس ما تداول كثيرا… كيف حققتم ذلك بعد سنوات صعبة؟ما الدور الذي تقوم به ليبيا في إطار مواجهة أزمة الهجرة غير النظامية؟كيف ترون المقاربة الأمنية في معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية؟بشأن العلاقات الليبية الروسية.. كيف ترون أفق تطويرها؟وافتتح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، يوم السبت، فعاليات المؤتمر الأفريقي - الأوروبي حول الهجرة في مدينة بنغازي، بحضور وزراء الخارجية والهجرة والمرأة في الحكومة الليبية.انطلق المؤتمر تحت شعار "حلول مستدامة للهجرة"، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح أوحيدة، ورئيس البرلمان الأفريقي، وبمشاركة برلمانية وحكومية من القارتين الأفريقية والأوروبية.ويهدف المؤتمر المنعقد في مدينة بنغازي، إلى الخروج بحلول ناجعة لقضايا الهجرة والمهاجرين وتوزيع الأدوار بين الدول والمنظمات المعنية بهذه القضية التي تؤرق العديد من بلدان المنطقة الأفريقية.ويناقش المؤتمر سبل تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة شبكات تهريب البشر وحماية حقوق المهاجرين وتحسين ظروف اللاجئين كما يركز على دراسة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لظاهرة الهجرة غير النظامية وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التعامل مع تداعياتها الأمنية والصحية والبيئية، كما يصدر توصياته في يومه الختامي الأحد، بمشاركة رفيعة المستوى من عشرات الدول الأفريقية والأوروبية.أجرى الحوار في بنغازي/ محمد حميدة

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