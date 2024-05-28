https://sarabic.ae/20240528/الخارجية-الأمريكية-لا-تغيير-في-موقف-واشنطن-ضد-استخدام-كييف-أسلحة-أمريكية-لضرب-أراض-روسية-1089296365.html
الخارجية الأمريكية: لا تغيير في موقف واشنطن ضد استخدام كييف أسلحة أمريكية لضرب أراض روسية
الخارجية الأمريكية: لا تغيير في موقف واشنطن ضد استخدام كييف أسلحة أمريكية لضرب أراض روسية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها الرافض لاستخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية لضرب العمق الروسي، على الرغم من دعوة الأمين العام لحلف... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T22:01+0000
2024-05-28T22:01+0000
2024-05-28T22:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إنه "بالنسبة لسياستنا... فنحن لا نشجع أو نسمح بشن ضربات [باستخدام أسلحة أمريكية] خارج الحدود الأوكرانية".وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لأوكرانيا، على الرغم من رفضها استخدام كييف أسلحة أمريكية لضرب الأراضي الروسية.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240528/بوتين-حول-السماح-لكييف-بضرب-روسيا-على-ممثلي-الناتو-معرفة-مع-من-يلعبون---1089283082.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الخارجية الأمريكية: لا تغيير في موقف واشنطن ضد استخدام كييف أسلحة أمريكية لضرب أراض روسية
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تغير موقفها الرافض لاستخدام أوكرانيا أسلحة أمريكية لضرب العمق الروسي، على الرغم من دعوة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ لرفع القيود عن استخدام كييف الأسلحة الغربية لديها لاستهداف الأراضي الروسية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، إنه "بالنسبة لسياستنا... فنحن لا نشجع أو نسمح بشن ضربات [باستخدام أسلحة أمريكية] خارج الحدود الأوكرانية".
وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لأوكرانيا، على الرغم من رفضها استخدام كييف أسلحة أمريكية لضرب الأراضي الروسية.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.