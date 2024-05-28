https://sarabic.ae/20240528/الخارجية-الروسية-ترد-على-كلام-بايدن-بشأن-الدور-الأمريكي-في-الحرب-العالمية-الثانية-1089268610.html

الخارجية الروسية ترد على كلام بايدن بشأن الدور الأمريكي في الحرب العالمية الثانية

الخارجية الروسية ترد على كلام بايدن بشأن الدور الأمريكي في الحرب العالمية الثانية

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول انتصار الولايات المتحدة الوحيد في الحرب العالمية الثانية، أن بعض القادة الأمريكيين... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T04:45+0000

2024-05-28T04:45+0000

2024-05-28T04:45+0000

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت الخارجية الروسية على قناة الوزارة في "تلغرام": "وفقًا لتقارير إعلامية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الذي ألقاه في مقبرة أرلينغتون العسكرية على شرف الذكرى الوطنية، إن الجنود الأمريكيين حرروا أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية و"أنقذوا العالم حرفيًا". ولم يذكر الرئيس الأمريكي دور الاتحاد السوفيتي والدول الأخرى في الانتصار على الفاشية".وشدد الدبلوماسيون على أن بايدن، على عكس سلفه دونالد ترامب، لم يتمكن من الإشادة بجميع الذين حاربوا ضد الفاشية.بدوره، أشار السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إلى أن السلطات الأمريكية تواصل الاستخفاف بسخرية بل وحتى التنصل من الدور الحاسم للاتحاد السوفييتي في الانتصار على الفاشية.وقال أنتونوف: "لا توجد دولة واحدة في العالم تحملت أكثر مما تحملناه في القتال ضد ألمانيا هتلر وتوابعها، قاتلت كل أوروبا تقريبًا ضد الجيش الأحمر على جبهات الحرب الوطنية العظمى".سبق أن صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة تستبعد الاتحاد السوفيتي من قائمة المنتصرين في الحرب على الفاشية، بل تبالغ في تضخيم دورها.في الوقت نفسه، أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته التي ألقاها في "يوم النصر"، أن روسيا لم تقلل أبدًا من أهمية الجبهة الثانية ومساعدة الحلفاء خلال الحرب الوطنية العظمى.

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