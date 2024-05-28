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الخارجية الروسية ترد على كلام بايدن بشأن الدور الأمريكي في الحرب العالمية الثانية
الخارجية الروسية ترد على كلام بايدن بشأن الدور الأمريكي في الحرب العالمية الثانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول انتصار الولايات المتحدة الوحيد في الحرب العالمية الثانية، أن بعض القادة الأمريكيين... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T04:45+0000
2024-05-28T04:45+0000
روسيا
العالم
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وقالت الخارجية الروسية على قناة الوزارة في "تلغرام": "وفقًا لتقارير إعلامية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الذي ألقاه في مقبرة أرلينغتون العسكرية على شرف الذكرى الوطنية، إن الجنود الأمريكيين حرروا أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية و"أنقذوا العالم حرفيًا". ولم يذكر الرئيس الأمريكي دور الاتحاد السوفيتي والدول الأخرى في الانتصار على الفاشية".وشدد الدبلوماسيون على أن بايدن، على عكس سلفه دونالد ترامب، لم يتمكن من الإشادة بجميع الذين حاربوا ضد الفاشية.بدوره، أشار السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إلى أن السلطات الأمريكية تواصل الاستخفاف بسخرية بل وحتى التنصل من الدور الحاسم للاتحاد السوفييتي في الانتصار على الفاشية.وقال أنتونوف: "لا توجد دولة واحدة في العالم تحملت أكثر مما تحملناه في القتال ضد ألمانيا هتلر وتوابعها، قاتلت كل أوروبا تقريبًا ضد الجيش الأحمر على جبهات الحرب الوطنية العظمى".سبق أن صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة تستبعد الاتحاد السوفيتي من قائمة المنتصرين في الحرب على الفاشية، بل تبالغ في تضخيم دورها.في الوقت نفسه، أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته التي ألقاها في "يوم النصر"، أن روسيا لم تقلل أبدًا من أهمية الجبهة الثانية ومساعدة الحلفاء خلال الحرب الوطنية العظمى.
https://sarabic.ae/20240527/الكرملين-الناتو-في-مواجهة-مباشرة-مع-روسيا-الاتحادية--1089248934.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية ترد على كلام بايدن بشأن الدور الأمريكي في الحرب العالمية الثانية

04:45 GMT 28.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AFP 2023 / JIM WATSON
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ذكرت وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول انتصار الولايات المتحدة الوحيد في الحرب العالمية الثانية، أن بعض القادة الأمريكيين المعاصرين يعانون من "التحريف التاريخي".
وقالت الخارجية الروسية على قناة الوزارة في "تلغرام": "وفقًا لتقارير إعلامية، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه الذي ألقاه في مقبرة أرلينغتون العسكرية على شرف الذكرى الوطنية، إن الجنود الأمريكيين حرروا أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية و"أنقذوا العالم حرفيًا". ولم يذكر الرئيس الأمريكي دور الاتحاد السوفيتي والدول الأخرى في الانتصار على الفاشية".

وأوضحت الخارجية أن "الرؤساء الأمريكيين المعاصرين يعانون من متلازمة تحريف التاريخ".

وشدد الدبلوماسيون على أن بايدن، على عكس سلفه دونالد ترامب، لم يتمكن من الإشادة بجميع الذين حاربوا ضد الفاشية.

وذكرت وزارة الخارجية أنه قبل أربع سنوات فقط، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين.

بدوره، أشار السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إلى أن السلطات الأمريكية تواصل الاستخفاف بسخرية بل وحتى التنصل من الدور الحاسم للاتحاد السوفييتي في الانتصار على الفاشية.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
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أمس, 12:33 GMT
وقال أنتونوف: "لا توجد دولة واحدة في العالم تحملت أكثر مما تحملناه في القتال ضد ألمانيا هتلر وتوابعها، قاتلت كل أوروبا تقريبًا ضد الجيش الأحمر على جبهات الحرب الوطنية العظمى".

كما أشار أنتونوف، إلى أن خطاب الساسة الأمريكيين "ملتوي ليتناسب مع احتياجات العصر". وأضاف السفير: "سنحارب ذلك ولن نسمح بتشويه التاريخ. لن نسمح لهم بنسيان أن شعبنا ضحى بحياة 27 مليون شخص".

سبق أن صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، أن الولايات المتحدة تستبعد الاتحاد السوفيتي من قائمة المنتصرين في الحرب على الفاشية، بل تبالغ في تضخيم دورها.

وأشار مجلس الأمن الروسي إلى أن الأنجلوسكسونيين وحلفاءهم يحاولون التقليل من شأن إنجاز الشعب السوفييتي في الانتصار على الفاشية، ويحاولون تقويض الوضع في روسيا.

في الوقت نفسه، أكد الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمته التي ألقاها في "يوم النصر"، أن روسيا لم تقلل أبدًا من أهمية الجبهة الثانية ومساعدة الحلفاء خلال الحرب الوطنية العظمى.
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