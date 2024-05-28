https://sarabic.ae/20240528/الرئيس-البولندي-يؤكد-أن-وارسو-ستضمن-إمداد-أوكرانيا-بالذخيرة-في-الوقت-المناسب-1089294495.html
الرئيس البولندي يؤكد أن وارسو ستضمن إمداد أوكرانيا بالذخيرة في الوقت المناسب
الرئيس البولندي يؤكد أن وارسو ستضمن إمداد أوكرانيا بالذخيرة في الوقت المناسب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن بولندا مستعدة لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لضمان إمدادات الذخيرة، التي تم جمعها في إطار "المبادرة... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T19:27+0000
2024-05-28T19:27+0000
2024-05-28T19:27+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقال دودا قبل بدء اجتماع لزعماء عدد من الدول الأوروبية في براغ: "عندما ننظر إلى الوضع على الجبهة الروسية الأوكرانية، نرى الدور الكبير الذي تلعبه المدفعية. نأمل في أن تؤدي الإمدادات السريعة لقذائف المدفعية (إلى أوكرانيا) إلى تغيير الوضع السلبي على الجبهة". وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html
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بولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا
بولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا
الرئيس البولندي يؤكد أن وارسو ستضمن إمداد أوكرانيا بالذخيرة في الوقت المناسب
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن بولندا مستعدة لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لضمان إمدادات الذخيرة، التي تم جمعها في إطار "المبادرة التشيكية" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وقال دودا قبل بدء اجتماع لزعماء عدد من الدول الأوروبية في براغ: "عندما ننظر إلى الوضع على الجبهة الروسية الأوكرانية، نرى الدور الكبير الذي تلعبه المدفعية. نأمل في أن تؤدي الإمدادات السريعة لقذائف المدفعية (إلى أوكرانيا) إلى تغيير الوضع السلبي على الجبهة".
وأضاف: "بولندا سوف تلعب دورًا مهمًا هنا كمنظم لوجستي، وخلال هذا الاجتماع، أود أن أؤكد استعداد بولندا الكامل لحشد جميع الأدوات اللازمة لضمان سرعة توريد الذخيرة إلى أوكرانيا".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة
، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.