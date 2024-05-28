الرئيس البولندي يؤكد أن وارسو ستضمن إمداد أوكرانيا بالذخيرة في الوقت المناسب

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
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مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الرئيس البولندي يؤكد أن وارسو ستضمن إمداد أوكرانيا بالذخيرة في الوقت المناسب
الرئيس البولندي يؤكد أن وارسو ستضمن إمداد أوكرانيا بالذخيرة في الوقت المناسب
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن بولندا مستعدة لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لضمان إمدادات الذخيرة، التي تم جمعها في إطار "المبادرة... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T19:27+0000
2024-05-28T19:27+0000
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وقال دودا قبل بدء اجتماع لزعماء عدد من الدول الأوروبية في براغ: "عندما ننظر إلى الوضع على الجبهة الروسية الأوكرانية، نرى الدور الكبير الذي تلعبه المدفعية. نأمل في أن تؤدي الإمدادات السريعة لقذائف المدفعية (إلى أوكرانيا) إلى تغيير الوضع السلبي على الجبهة". وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
https://sarabic.ae/20240528/ماكرون-توريد-الأسلحة-بعيدة-المدى-إلى-أوكرانيا-لا-يشكل-تصعيدا-للصراع--1089289879.html
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بولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا
بولندا, أخبار أوكرانيا, روسيا

الرئيس البولندي يؤكد أن وارسو ستضمن إمداد أوكرانيا بالذخيرة في الوقت المناسب

19:27 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، أن بولندا مستعدة لاستخدام جميع الأدوات اللازمة لضمان إمدادات الذخيرة، التي تم جمعها في إطار "المبادرة التشيكية" إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وقال دودا قبل بدء اجتماع لزعماء عدد من الدول الأوروبية في براغ: "عندما ننظر إلى الوضع على الجبهة الروسية الأوكرانية، نرى الدور الكبير الذي تلعبه المدفعية. نأمل في أن تؤدي الإمدادات السريعة لقذائف المدفعية (إلى أوكرانيا) إلى تغيير الوضع السلبي على الجبهة".

وأضاف: "بولندا سوف تلعب دورًا مهمًا هنا كمنظم لوجستي، وخلال هذا الاجتماع، أود أن أؤكد استعداد بولندا الكامل لحشد جميع الأدوات اللازمة لضمان سرعة توريد الذخيرة إلى أوكرانيا".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
ماكرون: توريد الأسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا لا يشكل تصعيدا للصراع
17:26 GMT
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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