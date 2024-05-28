الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر الضحايا والأسرى والجرحى الفلسطينيين

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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
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مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240528/الملك-سلمان-يأمر-باستضافة-1000-حاج-من-أسر-الضحايا-والأسرى-والجرحى-الفلسطينيين-1089283257.html
الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر الضحايا والأسرى والجرحى الفلسطينيين
الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر الضحايا والأسرى والجرحى الفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة، بالإضافة إلى 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T13:24+0000
2024-05-28T13:24+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، ، أنه سيتم استضافة أيضا 22 حاجا وحاجة من ذوي التوائم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة.وأضافت أن هذه الاستضافة تبرز المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي كونها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسلامي نافع يلامس الأمة الإسلامية. وأوضحت أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي يتم الاستعداد لاستضافة هؤلاء الحجاج وإعداد خطة استراتيجية للعناية بالضيوف منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة.ووفقا للوكالة، يأتي ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.ويتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى أداء مناسك فريضة الحج، خاصة وأنها من أركان الإسلام الخمسة.ومن المتوقع أن يبدأ موعد الحج 2024 في مساء 14 يونيو/حزيران المقبل "ليلة الثامن من شهر ذي الحجة"، وفقًا للحسابات الفلكية، وهى الليلة التي يبدأ فيها حجاج بيت الله الحرام في التوجه إلى مشعر منى ثم الصعود إلى جبل عرفات في الصباح لأداء الركن الأعظم من الحج، على أن تنتهي المناسك رسميا يوم 19 يونيو 2024، الذي يوافق 13 ذي الحجة من العام الهجري 1445.
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر الضحايا والأسرى والجرحى الفلسطينيين

13:24 GMT 28.05.2024
© AP Photo / Amr Nabilالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة، بالإضافة إلى 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، ، أنه سيتم استضافة أيضا 22 حاجا وحاجة من ذوي التوائم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة.
وأضافت أن هذه الاستضافة تبرز المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي كونها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسلامي نافع يلامس الأمة الإسلامية.
وأوضحت أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي يتم الاستعداد لاستضافة هؤلاء الحجاج وإعداد خطة استراتيجية للعناية بالضيوف منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة.
المسجد الحرام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
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كما أشارت الوكالة إلى أنه سيتم استقبال الضيوف وتمكينهم من أداء عمرتهم وحجهم بيسر وسهولة، وزيارتهم للمدينة المنورة، والصلاة في المسجد النبوي.

ووفقا للوكالة، يأتي ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.
ويتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى أداء مناسك فريضة الحج، خاصة وأنها من أركان الإسلام الخمسة.
ومن المتوقع أن يبدأ موعد الحج 2024 في مساء 14 يونيو/حزيران المقبل "ليلة الثامن من شهر ذي الحجة"، وفقًا للحسابات الفلكية، وهى الليلة التي يبدأ فيها حجاج بيت الله الحرام في التوجه إلى مشعر منى ثم الصعود إلى جبل عرفات في الصباح لأداء الركن الأعظم من الحج، على أن تنتهي المناسك رسميا يوم 19 يونيو 2024، الذي يوافق 13 ذي الحجة من العام الهجري 1445.
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