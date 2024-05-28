https://sarabic.ae/20240528/الملك-سلمان-يأمر-باستضافة-1000-حاج-من-أسر-الضحايا-والأسرى-والجرحى-الفلسطينيين-1089283257.html

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر الضحايا والأسرى والجرحى الفلسطينيين

الملك سلمان يأمر باستضافة 1000 حاج من أسر الضحايا والأسرى والجرحى الفلسطينيين

سبوتنيك عربي

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 88 دولة، بالإضافة إلى 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى... 28.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-28T13:24+0000

2024-05-28T13:24+0000

2024-05-28T13:24+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية، ، أنه سيتم استضافة أيضا 22 حاجا وحاجة من ذوي التوائم السياميين الذين تم فصلهم في المملكة.وأضافت أن هذه الاستضافة تبرز المكانة الرائدة التي تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامي كونها قبلة المسلمين، ورائدة كل عمل إسلامي نافع يلامس الأمة الإسلامية. وأوضحت أن الوزارة منذ صدور الأمر الملكي يتم الاستعداد لاستضافة هؤلاء الحجاج وإعداد خطة استراتيجية للعناية بالضيوف منذ مغادرتهم بلادهم إلى وصولهم إلى أرض المملكة.ووفقا للوكالة، يأتي ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية.ويتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم إلى أداء مناسك فريضة الحج، خاصة وأنها من أركان الإسلام الخمسة.ومن المتوقع أن يبدأ موعد الحج 2024 في مساء 14 يونيو/حزيران المقبل "ليلة الثامن من شهر ذي الحجة"، وفقًا للحسابات الفلكية، وهى الليلة التي يبدأ فيها حجاج بيت الله الحرام في التوجه إلى مشعر منى ثم الصعود إلى جبل عرفات في الصباح لأداء الركن الأعظم من الحج، على أن تنتهي المناسك رسميا يوم 19 يونيو 2024، الذي يوافق 13 ذي الحجة من العام الهجري 1445.

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