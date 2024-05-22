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"أوقاف غزة": نطالب مصر والسعودية بالضغط على إسرائيل لتمكين أهالي القطاع من أداء فريضة الحج
"أوقاف غزة": نطالب مصر والسعودية بالضغط على إسرائيل لتمكين أهالي القطاع من أداء فريضة الحج
سبوتنيك عربي
طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، مصر والسعودية بالضغط على كل الأطراف وعلى رأسها إسرائيل لتمكين سكان قطاع غزة من أداء فريضة الحج... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T14:55+0000
2024-05-22T14:55+0000
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غزة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان: "يتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واحتلال معبر رفح البري، بالحيلولة دون إتمام موسم الحج لحجاج قطاع غزة لهذا العام".وأضافت: "تطالب وزارة الأوقاف الدينية المعنيين وخاصة الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بالضغط على جميع الأطراف وفي مقدمتها الاحتلال (إسرائيل)، لتمكين أهالي غزة من إقامة شعيرة الحج لهذا العام".وتابعت: "كما نناشد الأشقاء في المملكة العربية السعودية بتسمية فوج الحج لأهالي قطاع غزة لهذا العام، ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".وأكدت الوزارة أن "منع آلاف من مواطني قطاع غزة عن أداء فريضة الحج، يعد انتهاكا واضحا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأماكن العبادة، وفي مقدمتها قصف وتدمير 604 مساجد بشكل كلي، وإلحاق أضرار بليغة ب200 مسجد أخرى، وقصف 3 كنائس".يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من النساء والطفال، بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, مصر, إسرائيل, السعودية, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, مصر, إسرائيل, السعودية, أخبار الحج, العالم العربي, الأخبار

"أوقاف غزة": نطالب مصر والسعودية بالضغط على إسرائيل لتمكين أهالي القطاع من أداء فريضة الحج

14:55 GMT 22.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIالمسجد الحرام
المسجد الحرام - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
طالبت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، مصر والسعودية بالضغط على كل الأطراف وعلى رأسها إسرائيل لتمكين سكان قطاع غزة من أداء فريضة الحج هذا العام.
غزة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة، في بيان: "يتسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واحتلال معبر رفح البري، بالحيلولة دون إتمام موسم الحج لحجاج قطاع غزة لهذا العام".
وأضافت: "تطالب وزارة الأوقاف الدينية المعنيين وخاصة الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بالضغط على جميع الأطراف وفي مقدمتها الاحتلال (إسرائيل)، لتمكين أهالي غزة من إقامة شعيرة الحج لهذا العام".
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وتابعت: "كما نناشد الأشقاء في المملكة العربية السعودية بتسمية فوج الحج لأهالي قطاع غزة لهذا العام، ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".
وأكدت الوزارة أن "منع آلاف من مواطني قطاع غزة عن أداء فريضة الحج، يعد انتهاكا واضحا لحرية العبادة وللقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب جديدة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق شعبنا وأماكن العبادة، وفي مقدمتها قصف وتدمير 604 مساجد بشكل كلي، وإلحاق أضرار بليغة ب200 مسجد أخرى، وقصف 3 كنائس".
يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في قطاع غزة، معظمهم من النساء والطفال، بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.
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