"بوست - 3 إم".. محطة رادار روسية تدعم وحدات الحرب الإلكترونية

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
08:31 GMT
29 د
من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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"بوست - 3 إم".. محطة رادار روسية تدعم وحدات الحرب الإلكترونية
"بوست - 3 إم".. محطة رادار روسية تدعم وحدات الحرب الإلكترونية
سبوتنيك عربي
تمثل الرادارات أحد أهم مكونات منظومات الدفاع الجوي لأنه بمثابة العين التي تسمح للصواريخ برصد الهدف من مسافات آمنة وتحديد توقيت اعتراضه وتدميره بدقة. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T06:31+0000
2024-05-28T06:31+0000
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وتشمل الرادارات أنواعا مختلفة كل منها مصمم لتنفيذ مهام محددة ويشمل ذلك عمليات كشف الأهداف المعادية على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات، وجمع بيانات عن التهديدات الجوية المختلفة ومشاركتها مع الطائرات الاعتراضية أو الهجومية أو مع المنظومات الصاروخية الدفاعية.وتصنف محطة الرادار الأرضية "بوست - 3 إم" ضمن محطات الاستطلاع الأرضية المتطورة، التي تستخدم موجات الراديو والموجات الإلكترونية في كشف الأهداف المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتمتلك محطة الرادار الروسية مستويات فعالة من كشف الأهداف المعادية التي تشمل أسلحة الهجوم الجوي المتطورة، كما يمكنها تبادل بيانات الأهداف مع أنظمة دفاعية أخرى، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من بيانات رادارات الإنذار المبكر المحمولة جوا.وأوضح الموقع أن محطة الرادار الروسية "بوست - 3 إم" تقوم بمسح ورصد والتعرف على إشارات الرادار المختلفة التي تستخدمها وحدات الإرسال والاستقبال في البر والبحر والجو.كما تقوم تلك المحطة بمعالجة الإشارات التي يتم رصدها بصورة آلية وبسرعة تناسب طبيعة الحروب الحديثة، وهو ما يمثل جزءا من وسائل الحرب الإلكترونية التي تطورها روسيا وتستخدمها في المهام القتالية، التي يخوضها الجيش الروسي، وخاصة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وكشفت تقارير غربية، أن معدلات دقة إصابة الأهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، انخفضت رغم استخدامها لأسلحة غربية متطورة، بسبب فشلها أمام تكنولوجيا التشويش الروسية، وشمل ذلك القذائف الأمريكية الموجهة عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، التي لم تتمكن من مقاومة تكنولوجيا التشويش الروسية.
https://sarabic.ae/20180426/التشويش-الطائرات-الأمريكية-سوريا-1031917618.html
https://sarabic.ae/20240525/أوكرانيا-توقف-استخدام-أسلحة-أمريكية-متقدمة-بعد-فشلها-أمام-تكنولوجيا-التشويش-الروسية-1089191336.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"بوست - 3 إم".. محطة رادار روسية تدعم وحدات الحرب الإلكترونية

06:31 GMT 28.05.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمحطة رادار روسية
محطة رادار روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تمثل الرادارات أحد أهم مكونات منظومات الدفاع الجوي لأنه بمثابة العين التي تسمح للصواريخ برصد الهدف من مسافات آمنة وتحديد توقيت اعتراضه وتدميره بدقة.
وتشمل الرادارات أنواعا مختلفة كل منها مصمم لتنفيذ مهام محددة ويشمل ذلك عمليات كشف الأهداف المعادية على بعد مئات الآلاف من الكيلومترات، وجمع بيانات عن التهديدات الجوية المختلفة ومشاركتها مع الطائرات الاعتراضية أو الهجومية أو مع المنظومات الصاروخية الدفاعية.
رادار - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2018
كيف يتم التشويش على الطائرات الأمريكية في سوريا (فيديو وصور)
26 أبريل 2018, 10:59 GMT
وتصنف محطة الرادار الأرضية "بوست - 3 إم" ضمن محطات الاستطلاع الأرضية المتطورة، التي تستخدم موجات الراديو والموجات الإلكترونية في كشف الأهداف المعادية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وتمتلك محطة الرادار الروسية مستويات فعالة من كشف الأهداف المعادية التي تشمل أسلحة الهجوم الجوي المتطورة، كما يمكنها تبادل بيانات الأهداف مع أنظمة دفاعية أخرى، إضافة إلى قدرتها على الاستفادة من بيانات رادارات الإنذار المبكر المحمولة جوا.
وأوضح الموقع أن محطة الرادار الروسية "بوست - 3 إم" تقوم بمسح ورصد والتعرف على إشارات الرادار المختلفة التي تستخدمها وحدات الإرسال والاستقبال في البر والبحر والجو.
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا توقف استخدام أسلحة أمريكية متقدمة بعد فشلها أمام تكنولوجيا التشويش الروسية
25 مايو, 05:56 GMT
كما تقوم تلك المحطة بمعالجة الإشارات التي يتم رصدها بصورة آلية وبسرعة تناسب طبيعة الحروب الحديثة، وهو ما يمثل جزءا من وسائل الحرب الإلكترونية التي تطورها روسيا وتستخدمها في المهام القتالية، التي يخوضها الجيش الروسي، وخاصة في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وكشفت تقارير غربية، أن معدلات دقة إصابة الأهداف للقوات المسلحة الأوكرانية، انخفضت رغم استخدامها لأسلحة غربية متطورة، بسبب فشلها أمام تكنولوجيا التشويش الروسية، وشمل ذلك القذائف الأمريكية الموجهة عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا، التي لم تتمكن من مقاومة تكنولوجيا التشويش الروسية.
© Sputnikكريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
كريدو - إم 1... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
كريدو - إم 1"... رادار روسي يعمل في أسوأ الظروف الجوية
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